Herne. Kaum Zuspruch für „Ein Taler für Westfalia“ am Samstag im Stadion am Schloss. Solidarität mit dem Verein scheint es aktuell kaum zu geben.

Westfalia Herne insolvent: Fans zeigen wenig Solidarität

Die Idee war womöglich sogar gut, der Zeitpunkt aber wohl der denkbar schlechteste, um eine Solidaritätsaktion mit dem insolventen Fußball-Oberligisten Westfalia Herne zu starten.

Benjamin Callies und Joe Fuca hatten sich viel vorgenommen und groß für die Aktion „Ein Taler für Westfalia“ getrommelt. Als Rapper „Wortlos“ trat Callies selbst auf, dazu sang DSDS-Teilnehmer Patrick Bonk am Samstagmittag auf der Tribüne des Stadions am Schloss. Die Aktion endete aber in einer großen Enttäuschung: Nur rund 30 Leute hörten zu.

Westfalia siegt im Testspiel 1 / 31 Westfalia siegt im Testspiel In einem Testspiel gewann Westfalia Herne gegen die SpVgg Erkenschwick mit 1:0. Tarik Baydemir erzielte das Goldene Tor. Vor dem Spiel wurde mit der Aktion "Ein Taler für Westfalia" für finanzielle Unterstützung geworben. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Verein macht es seinen Unterstützern nicht leicht

„Zufrieden kann man nicht sein“, meinte Callies ehrlich, „das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber auch die Unruhe und die schlechten Schlagzeilen, das hilft natürlich auch nicht.“

Zum einen regnete es in Strömen, was sicher einige davon abhielt, ins Stadion zu kommen.

Schwerer wiegt aber wohl, dass viele der wenigen, die gerne Solidarität mit Westfalia Herne zeigen würden, traurig oder sauer wegen der Trennung vom sportlichen Leiter Tim Eibold sind, die der Verein am Donnerstag bekanntgab.

Bonks Anhänger stellen den Großteil der Zuschauer

„Das ganze Lager, also alle, die für Tim sind, sind heute nicht hier“, meinte Callies, der auch anmerkte: „Wir haben uns den Arsch aufgerissen, zum Beispiel auch ein Kuchenbüffet organisiert, aber von den Fans des Vereins kommt wenig.“

Immerhin Patrick Bonk brachte einige seiner Anhänger mit, „Männer weinen nicht“, sang er ins Stadion am Schloss. Die Fans filmten, klatschten, machten nachher Fotos.

Als Bonk nach seinem Auftritt fertig war, blieben aber nicht viele zurück, um sich das folgende Testspiel des SCW gegen Erkenschwick anzuschauen.

Organisator Fuca meinte enttäuscht und vielsagend: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen richtig Mühe gegeben. Wir können aber vieles auch nicht beeinflussen.“

Gescheitert soll die Aktion damit aber noch lange nicht sein. Im Rahmen dieser soll ja auch noch der Stadionname verlost werden – für das Heimspiel am 19. April gegen Sprockhövel. Im Lostopf landen alle Spenderinnen und Spender, die ihren „Taler für Westfalia“ unter dem Betreff „Spende Zukunft Westfalia Herne“ einzahlen.

Unterstützer Joe Fuca, DSDS-Teilnehmer Patrick Bonk, Westfalia-Vorsitzender Uwe Heinecke und der Rapper Benjamin Callies (v.l.) am Samstag im Stadion. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die IBAN: DE07 4307 0024 0610 53400. Kontoinhaberin ist Anke Heinecke.