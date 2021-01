Zwei weitere Defensiv-Verstärkungen für Westfalia Herne

Herne Der Oberligist bastelt weiter am Kader für die kommende Saison: Verteidiger Duran Turan und Keeper Alexander Rothkamm wechseln nach Herne.

Oberligist . Nach der festgezurrten Rückkehr des ehemaligen Kapitäns Maurice Temme hat die sportliche Führung, um Coach Christian Knappmann, nun zwei weitere Spieler verpflichtet.

Vom Westfalenligist FC Iserlohn wechselt Defensivspieler Duran Turan zur Westfalia. Der 20-jährige erlernte das Fußballspielen bei Eintracht Dortmund und wechselte früh zum großen Nachbarn, in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Dort wurde seine Ausbildung fortgesetzt, zudem spielte er für den Nachwuchs des Hombrucher SV und von Rot-Weiß Ahlen, ehe Duran Turan im Juli 2020 zum FC Iserlohn wechselte.

Beim FCI absolviert er derzeit seine erste Saison im Seniorenfußball und spielte sich mit guten Leistungen direkt ins Notizbuch der SCW-Verantwortlichen. Für die Sauerländer absolvierte er bisher alle acht Partien und stand zugleich direkt auch acht Mal in der Startelf von Coach Maximilian Borchmann.

„Duran Turan kann defensiv überall spielen“

„Wir haben uns ihn einige Male angesehen und waren sehr schnell sicher, dass wir ihn haben wollen. Wir sind und dann auch zügig einig geworden. Er kann in der Defensive überall spielen und zwar ohne Qualitätsverlust und Eingewöhnungszeit auf den verschiedenen Positionen“, ist Christian Knappmann vom Abwehrspieler absolut überzeugt.

Der Trainer der Blau-Weißen freut sich auf einen „athletisch starken Spieler, der zudem eine sehr gute Ausbildung genossen hat“.

Ein neuer Torhüter kommt aus der Nachbarschaft

Vom zur Westfalia, der in der kommenden Saison mit Dominik Schönnenbeck, Neuzugang aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund, das Torhüter-Duo bilden wird. Rothkamm machte in der aktuell unterbrochenen Saison 2020/21 alle sieben Spiele für den SVS und entwickelte ich sofort um absoluten Leistungsträger des Teams von Thomas Falkowski.

„Wir sind auf der Torhüter-Position nun richtig stark besetzt. Diese Position ist für unser Spiel aber auch einfach elementar wichtig“, sagt Westfalia-Coach Christian Knappmann. „Alex ist sehr talentiert und passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagt auch Westfalias Vorstandsmitglied Jörg Tottmann, der den Torhüter bereits aus seiner Arbeit in der Jugendabteilung der Spielvereinigung Erkenschwick kennt.

Regionalliga-Erfahrung beim TuS Haltern gesammelt

Und auch der 22-jährige Keeper ist voll überzeugt und freut sich auf die neue Aufgabe am Schloss Strünkede. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich direkt ein gutes Gefühl. Die Argumente der Westfalia sind eindrucksvoll, das Umfeld ist professionell und der Trainer baut auf junge Spieler und entwickelt diese weiter“, so der Hertener, der in der Vergangenheit bereits auch beim TuS Haltern in der Regionalliga spielte.

