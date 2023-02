1:8! Iserlohn Roosters mit Offenbarungseid im Play-off-Kampf

Iserlohn. Eine desolate Leistung zeigten die Iserlohn Roosters bei der 1:8-Pleite gegen die Straubing Tigers. Kein Play-off-Wille erkennbar.

Um im Kampf um Platz zehn keinen Boden zu verlieren, waren die Roosters gegen die auswärtsschwachen Straubing Tigers zum Punkten verdammt. Die Konkurrenz aus Nürnberg und Berlin hatte zuvor schon Federn gelassen.

Personell musste Trainer Greg Poss gegenüber dem Freitagspiel einige Änderungen einplanen. Ryan O‘Connor kehrte nach Erkrankung zurück, dafür fehlte Tim Bender in der Verteidigung. Anthony Rech hatte sich zwar wieder gesund gemeldet, musste aber als überzähliger Importspieler eine Zwangspause einlegen. Poss nahm zudem Sebastian Streu für John Broda ins Line-up mit auf. Jonas Neffin übte die Rolle des Backups hinter Torhüter Hannibal Weitzmann aus.

Greg Poss vor dem Spiel mit deutlicher Botschaft

Iserlohns Coach forderte vor der Partie ein besseres Defensivspiel ein. "Wir müssen nah am Gegner sein, die Zweikämpfe gewinnen und die Scheibe schnell nach vorne spielen. Wir dürfen Straubing nicht viel Zeit unserer Zone geben." Ebenso mahnte Poss die fehlende Cleverness gegen Nürnberg noch einmal an. Ein Déjà-vu dürfte für ihn daher die Anfangsphase gewesen sein. Denn Émile Poirier (2.) und Brent Raedeke (4.) stellten sich bei ihren Strafzeiten nicht besonders geschickt an und bescherten den Roosters eine vierminütige Unterzahlphase. Die wurde dank einer stabilen Defensive gut überstanden, Straubing kam zu keiner gefährlichen Möglichkeit.



O‘Connor und Sven Ziegler (7.) verbuchten zwei gute Chancen, ehe Brent Raedeke (9.) über die Linie drückte. Der Schiedsrichter zeigte den Treffer an, revidierte diese aber nach dem Videostudium. Raedeke hatte Zimmermann zuvor im Torraum gefoult. Die Führung erzielten dann die Gäste. Bei Samanskis Schlagschuss behakte sich Erik Buschmann mit St. Denis und nahm Iserlohns Torhüter so die Sicht. Die Roosters verpassten im Auftaktdrittel den Ausgleich, weil sie einerseits im Powerplay nicht zwingend genug waren und Poirier in der Schlussminute bei seiner Großchance an Straubings Keeper Miska scheiterte. In einer ausgeglichenen Partie ging Straubings Führung trotzdem in Ordnung.

Kollektivschlaf sorgt für drei Gegentore in zwei Minuten

Im zweiten Drittel sorgten die Gäste ganz schnell für ganz klare Verhältnisse. Die Tigers brauchten dank kollektiver Aussetzer der Roosters keine zwei Minuten, um auf 4:0 zu stellen. Beim 2:0 konnte Leier ungehindert vors Tor passen, sodass Brunnhuber dank der Passivität von Sena Acolatse und Chris Brown einklinken konnte. Ganze sieben Sekunden später schloss Zimmermann sein Break über die leere linke Seite erfolgreich ab, Torsten Ankerts Aktion war ebenfalls zu halbherzig. Das 4:0 leitete Chris Bigras mit seinem Scheibenverlust an Lipon ein, Connolly fälschte die Scheibe erfolgreich ab.

Greg Poss reagierte und brachte Jonas Neffin für Weitzmann, der heute keinen guten Tag erwischt hatte. Der Torhüterwechsel sorgte zumindest dafür, dass die Roosters um Ergbniskorrektur bemüht waren. Mehr als das 1:4 durch Kaspars Daugavins im Powerplay sprang jedoch nicht dabei raus. Ganz im Gegenteil. Acolatse leitete mit einem kapitalen Fehlpass in der Offensivzone das 1:5 durch Akeson ein. "Es ist einiges schiefgelaufen. So können wir nicht auftreten, wir kämpfen um einen Playoff-Platz. Wir haben Hannibal im Stich gelassen und die Tore zu leicht hergeschenkt", wirkte Erik Buschmann in der Drittelpause bei Magenta Sport ratlos.

Im Schlussabschnitt machten Turnbull, Klein und Tuomie das Debakel für Iserlohn perfekt. Greg Poss wollte sich damit nicht lange beschäftigen: "Heute war nicht unser Tag. Es hilft nicht, groß über das Spiel nachzudenken. Alles was zählt ist Dienstag in Frankfurt."

Tore: 0:1 (13:50) Samanski (Leier, Kohl), 0:2 (21:25) Brunnhuber (Leier, Kohl), 0:3 (21:32) Zimmermann (Brunnhuber), 0:4 (23:22) Connolly (Lipon), 1:4 (33:03) Daugavins (Acolatse, Bailey/5-4), 1:5 (36:18) Akeson, 1:6 (41:19) Turnbull (Tuomie, St.Denis), 1:7 (43:11) Klein (Samanski, Leier), 1:8 (54:25) Akeson (Zimmermann, Akeson)

