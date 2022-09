10-Städte-Turnier: Schachverein Hemer ungeschlagen Dritter

Hemer. Hemeraner Ausrichter des internationalen 10-Städte-Turniers. Grürmann und Jagoszinsky ausgezeichnet

Am ersten Septemberwochenende war der Schachverein Hemer zum fünften Mal Gastgeber des Internationalen 10-Städte-Turniers mit Mannschaften aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland. Bei der letzten Auflage in Hemer 2014 siegten die Gastgeber, und sie wollten diesmal zumindest auf dem Treppchen stehen. Top-Favorit war der belgische Meister Wirtzfeld, zu dem es enge Beziehungen gibt, weil Carmen Voicu-Jagodzinsky und Andreas Jagodzinsky dort regelmäßig in der Liga spielen. Aus der siegreichen Mannschaft von 2014 waren Martin Grürmann, Marc Störing, Marcus Schmücker, Andreas Jagodzinsky und Moritz Runte wieder am Start. Runte nahm am Spitzenbrett Platz, dazu kamen U18-NRW-Meister Timo Leonard, Detlev Zuleger, Mirco Wagner, Guido Heeke und aus dem Frauenbundesligakader Valerija Naumenko.

Hemer sorgt für einzigen Punktverlust des Siegers

Eröffnet wurde das Turnier im Jugend- und Kulturzentrum von Hemers Ehrenvorsitzendem Hugo Walendzik. Die Gastgeber begannen ebenso wie Wirtzfeld und Metz mit drei Siegen, ehe in Runde vier ein 4:4 zu Buche stand. Nach dem ersten Tag lag Hemer mit 9:1 Punkten hinter Wirtzfeld und Metz (je 10:0), und zum Ausklang gab es ein gemeinsames Abendessen.

Besondere Ehrungen für Martin Grürmann und Andreas Jagodzinsky

Der Sonntag begann mit dem Spiel gegen Metz, und in einem spannenden Kampf sah es zunächst schlecht aus für Hemer. Aber Leonard und Runte sicherten am Ende das 4:4. In der vorletzten Runde kam es zum Duell mit Wirtzfeld, und im vielleicht besten Spiel des Hemeraner Teams wurden die favorisierten Belgier insbesondere an den ersten fünf Brettern dominiert, und es gab vier Punkte. Runte erzielte als einziger Gegner gegen den besten Spieler des Turniers, Patrick Zelbel, ein Unentschieden – genau wie Leonard an Brett fünf. Schmücker, Grürmann und Jagodzinsky besiegten ihre Gegner. Allerdings holte Wirtzfeld alle Punkte an den unteren Brettern, was zum 4:4-Endstand führte. Für den späteren Sieger Wirtzfeld war es der einzige Punktverlust. In der Abschlusstabelle belegte Hemer ungeschlagen den dritten Platz, und für die besten Ergebnisse an den Brettern drei und vier wurden Grürmann und Jagodzinsky geehrt. Das Turnier, das von David Lammich, Marc Störing und Christian Stiller perfekt organisiert wurde, stellt eine gelungene Generalprobe für die neue Saison dar.

