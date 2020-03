19:21 - HTV auch in Bergkamen nicht vom Glück verfolgt

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga wird für den HTV Hemer das Eis immer dünner. Beim Vorletzten in Bergkamen zogen die Heimischen in einer torarmen Partie knapp den Kürzeren. Damit hat das seit Oktober 2019 sieglose Team nun zumindest zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.





Handball-Oberliga: HC Bergkamen - HTV Hemer 21:19 (12:10). Es war sicher kein Leckerbissen, dafür ging es in der Sporthalle Friedrichsberg einfach um zu viel. Hier wurde Handball gearbeitet, taktiert und verbissen gekämpft, schließlich stand für beide Mannschaften eine Menge auf dem Spiel.

Bis zum 5:5 durch Lars Henkels (15.) verlief die Partie sehr ausgeglichen. In der Folgezeit erlaubte sich die Deckung der Hemeraner ein paar Fehler, die die Gastgeber zu nutzen wussten. Beim 11:7 (27.) drohte den Gästen die Partie zu entgleiten. Doch die kamen zurück. Bis zur Pause verkürzte man auf zwei Treffer, drei Minuten nach Wiederbeginn hieß es 12:12. Jetzt war es wieder genauso eng wie in der Anfangsphase, allerdings musste der HTV ab der 39. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen. Spielertrainer Bosko Bjelanovic fing sich binnen weniger Minuten seine Zeitstrafen Nummer zwei und drei und durfte fortan zuschauen.

Den Ausfall von Bjelanoviczunächst noch kompensiert

Dennoch merkte man diesen Ausfall dem Team zunächst nicht an. Philipp Trattner und Juraj Briatka sorgten beim 16:15 aus Gästesicht für die zweite Führung in dieser Partie. Die Freude hierüber währte aber nicht lange, weil Terbeck (4) mit einem Doppelschlag für die Wende sorgte. Stukalin (6/3) und Domanski erhöhten bis zur 56. Minute auf 19:16. Das war bereits eine Vorentscheidung, zumal sich Trattner kurz vor Schluss die Mittelhand brach. Dass er bis zum Schluss durchhielt, spricht für die Moral der Mannschaft. In den kommenden Wochen wird der Abwehrchef aber fehlen.

Hemer verkürzte noch einmal auf 20:18, doch näher kam das Team nicht mehr heran, weil HC-Keeper Walter nun stark hielt. Hemers Müller stand ihm kaum nach, doch am Ende standen die Gäste einmal mehr ohne Punkte da.

HTV: Müller (A. Wizy); Voigt, Henkels (2), Trattner (3), Briatka (2), Bjelanovic (7), Paya (3), Stracke, Sahlmann, Lübbering, Brieden (2/2), Hormann, D. Wizy.

Spielverlauf: 4:2 (11.), 5:5 (15.), 11:7 (27.), 12:12 (33.), 15:16 (50.), 19:16 (56.), 20:18 (58.). - Zeitstrafen: HC 4 - HTV 6.

Volker Isenberg (Co-Trainer HTV Hemer): „Wir hätten hier punkten müssen. Das war machbar. Bei 21 Gegentoren hat die Abwehr definitiv gut gearbeitet. Wir hatten heute schnelle Beine. Der Ausfall von Bosko Bjelanovic wog allerdings zu schwer.“