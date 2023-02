2:8 gegen die Kölner Haie - Roosters erneut ohne Gegenwehr

Iserlohn. Nach dem Debakel gegen Straubing gingen die Iserlohn Roosters mitten im Playoff-Kampf gegen die Kölner Haie mit 2:8 unter.

Von Christian Hommels Forderungen an die Mannschaft nochmal „Alles rauszuhauen“ und mehr Eisbeutel auf geschundenen Knochen nach dem Spiel sehen zu wollen, als in den letzten Partien, um zumindest die rechnerischen Chancen auf Platz zehn zu erhalten, war bereits im ersten Drittel auf dem Eis nichts zusehen. Was aber auch daran gelegen haben könnte, dass Iserlohns Manager in dieser Zeitung zuletzt einen großen personellen Umbruch in Form eines „Abbruchs mit anschließender Neubetonierung“ angekündigt hatte. Die Worte dürften wenig motivierende Wirkung bei der Mannschaft gehabt haben.

Passend dazu stellten sich Teile der Iserlohner Anhängerschaft ein peinliches Zeugnis im Rahmen der Ehrung für das 1000. DEL-Spiel von Kölns Moritz Müller aus. Während Roosters-Clubchef dem Haie-Kapitän ein Blumenstrauß und ein Kanada-1c-Trikot in Anspielung auf Müllers Wutrede von 2016 überreichte, beleidigten diese Anhänger den Jubilar auf einen Banner als „Kanada-1c-W*chser“ im Zusammenhang einer fehlenden Ehrung für den früheren Roosters- und NHL-Star Mike York.

Sportlich dominierten die Haie vom ersten Bully an die Partie und nagelte die Roosters in ihrer eigenen Zone fest. Nach nur 64 Sekunden schlug es zum ersten Mal hinter Andreas Jenike ein, der nach seiner Erkrankung wieder zwischen den Pfosten stand. Mit seiner wenig geglückten Befreiung hatte das Unheil zum 0:1 genommen. Dass Kaspars Daugavins sich danach ein unnötiges Foul leistete und für die erste Unterzahl sorgte, passte in den insgesamt dürsteren Eishockeyabend in der ausverkauften Eissporthalle am Seilersee. Die Roosters überstanden mit Glück die Unterzahlphase ohne Gegentor. Köln drückte weiter, die Roosters übten sich nur in Befreiungsaktionen, die häufig einen unerlaubten Weitschuss nach sich zogen. Beim 0:2 durch Austin hatten die Gastgeber allesamt ihre Zweikämpfe in der eigenen Zone verloren. Das anschließende Powerplay war nicht mehr ein Durchatmen. Wie tief der Frust bei manchem Akteur drinstecken muss, zeigte das Frustfoul von Hubert Labrie an Olver. Köln musste sich beim dritten Treffer nicht groß anstrengen. Iserlohns Auftritt glich einer Leistungsverweigerung, fast schien es, dass mancher Spieler das vorletzte Heimspiel möglichst unverletzt überstehen wollte.

Im zweiten Drittel wurde es nicht besser. Nach einen kapitalen Bock von Ryan O‘Connor hämmerte Proft die Scheibe mühelos unter die Latte. Auf den Rängen wurde es unruhig, „Aufhören, aufhören“ und „So‘ne Scheiße haben wir nicht verdient“ machten die Fans ihren Unmut Luft. Nach dem 0:5 durch Ferraro erlöste Trainer Greg Poss Goalie Andreas Jenike und brachte Jonas Neffin. Jenike blieb derweil bis Drittelende mit Maske auf der Bank sitzen. Gleich in der Szene zeigte Neffin gegen Proft eine gute Reaktion. Und nachdem Streu aus guter Position an der Haie-Defensive hängen blieb gelang Eugen Alanov nach schnellem Pass von Sena Acolatse der Ehrentreffer. Iserlohns beste Phase hatte aber nur die Dauer eines Strohfeuers. 33 Sekunden später stellte Sill für die Haie wieder den Fünf-Tore-Abstand her. Als Chris Bigras für sein dumme Aktion seine Strafzeit absaß, schauten seine Mitspieler zu, wie Köln sich die Scheibe zum 1:7 zuschob. Mit einem Pfeifkonzert schickten die knapp 5000 Zuschauer die Roosters in die zweite Pause, von denen keiner den Drang verspürte, beim TV-Partner Magenta Sport ein Statement zur abgelieferten Leistung abzugeben.

Im Schlussdrittel spielten die Haie ihren Part herunter, während Maxim Rausch einen Ankert-Schuss zum 2:7 abfälschte. Der erste DEL-Treffer des 20-Jährigen Verteidigers war der einzige Lichtblick in einem - nach dem 1:8 gegen Straubing - erneuten desaströsen Auftritt vor eigenem Publikum in der heißen Phase der Saison.

Tore: 0:1 (1:04) Sennhenn (Kammerer), 0:2 (8:35) Austin (Baptiste, Ferraro), 0:3 (15:15) Aubry (Kammerer, Thuresson/5-4), 0:4 (23:45) Proft (Sill), 0:5 (26:08) Ferraro (Matsumoto), 1:5 (33:10) Alanov (Acolatse), 1:6 (33:43) Sill (van Calster), 1:7 (38:46) Kammerer (Baptiste, Bailen), 2:7 (54:43) Rausch (Ankert), 2:8 (56:34) Matsumoto (Dietz)

