20 neue Spielgeräte für junge Basketballer

Foto: Michael May

Letmathe. Die Iserlohn Kangaroos statten der Kilianschule einen Besuch ab und geben der AG wertvolle Tipps.

Es sind stets die angenehmen Termine für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, wenn es darum geht, Grundschüler für ihre Sportart zu begeistern. Und letztlich haben die Profis ja auch immer etwas im Gepäck, wenn sie in die Schulen gehen. An der Kilianschule in Letmathe brachten Jozo Brkic und Elijah Allen der dortigen Basketball-Arbeitsgemeinschaft 20 neue Bälle und Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel mit.

Eingefädelt hatte Dennis Konrad-Werner, Physiotherapeut bei den heimischen Korbjägern und Mitglied des Fördervereins der Grundschule, die Aktion. Seit 2018 gibt es dort eine AG, die von Tim Jablonski und Dominik Roth geleitet wird. Die Spielgeräte waren in die Jahre gekommen, so dass der Wunsch nach neuen Bällen aufkam. Julia Langmann vom Förderverein sprach deshalb Dennis Konrad -Werner an, der den Kontakt zu den Kangaroos herstellte.

Neue Bälle als gute Basis für künftige Erfolge

„Meine Kinder gehen hier in die erste und zweite Klasse. Mein Sohn kann es kaum abwarten, dass er bald bei der AG mitmachen kann“, berichtete Konrad-Werner. Dort sind ausschließlich die Dritt- und Viertklässler aktiv, die einmal pro Woche trainieren. Bei der aktuellen Kreismeisterschaft der Grundschulen schied die Kilianschule in der Vorrunde aus. „Aber die neuen Bälle sind eine gute Basis dafür, dass es demnächst besser läuft“, freute sich Julia Langmann.

Zählen können die rund 15 Grundschüler der AG aber auch künftig auf die Profis der Kangaroos. Elijah Allen und Jozo Brkic stellten sich vor Beginn des Unterrichts den Kindern vor und machten dann einige Übungen mit ihnen. Auch Dennis Teucher war schon im Nordfeld zu Gast, und ein schnelles Wiedersehen könnte es am kommenden Wochenende geben, denn dann findet das Finalturnier der Märkische Bank-Grundschulliga statt. Die Sieger werden anschließend vor großer Kulisse in der Halbzeitpause des ProB-Spiels der Iserlohner gegen Rist Wedel geehrt. Mit von der Partie ist beim Turnier auch die Kilianschule, die alles daran setzen wird, in der Matthias-Grothe-Halle dabei zu sein.