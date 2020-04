235 Euro für ein Dahmen-Trikot

Iserlohn. Die Versteigerung der Kangaroos läuft.

Seit Dienstag läuft die alljährliche Versteigerung der Heimtrikots beim Basketball-ProB-Klub Iserlohn Kangaroos. Zum Auftakt gab es eine Online-Auktion von Kapitän Joshua Dahmen und dessen Trikot, das am Ende den neuen Rekordwert von 235 Euro erzielte.

Die Trikots aller anderen Akteure befinden sich aktuell noch in der Auktion. Es zeichnet sich hier bereits ab, dass am Ende auch bei allen Hemden zusammen ein neuer Bestwert herausspringen dürfte. Schon jetzt sind mehr als 1000 Euro zusammengekommen. Der Gesamtbetrag geht in diesem Jahr erstmals an die durch den vorzeitigen Saisonabbruch finanziell gebeutelten Iserlohner Basketballer.

„Man kann jetzt gut sehen, dass unsere Fans mit uns eine Solidargemeinschaft bilden. Unser familiäres Miteinander wird nun auch in der großen Resonanz deutlich“, freut sich Kapitän Joshua Dahmen, der stolz darauf ist, neuer Rekordhalter zu sein.

Wie alle anderen Spieler der heimischen Korbjäger auch, hält er sich mit Laufen und speziellen Workouts fit. „Ich hoffe allerdings, dass wir bald wieder in kleinen Gruppen in die Halle können. Denn die Phase zwischen den Spielzeiten ist die wichtigste im Basketball. Dort werden die wesentlichen Grundlagen in Sachen Fitness gelegt“, so Dahmen.

Wer sich für ein „bespieltes“ Kangaroos-Trikot interessiert, kann auf der Homepage www.iserlohn-kangaroos.de mitbieten. Die Auktion läuft noch bis zum 27. April (23:59 Uhr). Die aktuelle Hitliste führt Ruben Dahmen an, dessen Trikot bei 200 Euro liegt, es folgen Chris Frazier (110 Euro) und Malte Schwarz (100 Euro).