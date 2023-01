4:2 – Iserlohn Roosters setzen sich in Bietigheim durch

Chris Brown, hier beim ersten Aufeinandertreffen der Iserlohn Roosters und den Bietigheim Steelers in dieser Saison in Aktion, gehörte zu den auffälligsten Spielern im Team von Trainer Greg Poss.

Bietigheim/Iserlohn. Wichtige drei Punkte im Play-off-Rennen haben die Iserlohn Roosters bei den Bietigheim Steelers geholt. Am Ende war es ein Zittersieg.

Ein hartes Stück Arbeit hatten die Iserlohn Roosters am Freitagabend bei den Bietigheim Steelers zu verrichten. Auch weil der Kampf angenommen wurde, ging der 4:2-Auswärtssieg in Ordnung.





Eishockey, DEL: Bietigheim Steelers - Iserlohn Roosters 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Das erste Drittel ließ sich zwar aus neutraler Perspektive ganz nett ansehen, der Anteil der Roosters daran war aber überschaubar. Mit einer Doppelchance von Chris Brown nach gut zwei Minuten, als er aus kurzer Distanz an Bietigheims Goalie Cody Brenner scheiterte und im Nachsetzten vorbei schoss, waren sie zuerst nah dran an der Führung. Mit dem Schuss von Casey Bailey ans Gestänge (16. Minute) sind die besten Szenen der Gäste bereits geschildert. Bietigheim hatte mit zunehmender Spielzeit den besseren Zug zum Tor, doch Andreas Jenike im Tor der Roosters war zunächst nicht zu überwinden – auch nicht in der einigen Unterzahlphase, die zustande kam, weil Brent Raedeke für eine absichtlicher Spielverzögerung sorgte.

Doppelschlag durch Daugavins und Brown

Was zunächst nur die Schiedsrichter wussten: Ins zweite Drittel durften die Roosters in Überzahl starten. Unmittelbar vor Ende des ersten Abschnitts gab es ein Scharmützel zwischen Jenike und Gillaume Naud, was dem Bietigheimer eine Zwei-Minuten-Strafe einbrachte. Zunächst schien es so, als würde diese Phase ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gehen, doch dann kam es doch noch zur entscheidenden Aktion. Ryan O’Connor passte zu Casey Bailey, der sich für den Torschuss entschied. Kaspars Daugavins drückte die Scheibe schließlich über die Linie. Der gute Start in den Mittelabschnitt wurde sogar noch vergoldet. Colin Ugbekile hielt aus der Distanz drauf und Chris Brown fälschte ganz leicht ab. 53 Sekunden nach dem 1:0 baute Iserlohn die Führung aus.

Jasper hält Steelers im Spiel

Die Hausherren schafften es allerdings, den Faden aus dem ersten Drittel wieder aufzunehmen. Alexander Preibisch verpasste eine Hereingabe von Mathew Maione nur knapp, er lauerte freistehend im Slot. Bietigheim tat wieder mehr für das Spiel, ohne die ganz große Gefahr auszustrahlen, die Roosters setzten Nadelstiche. Ein verunglückter Befreiungsversuch hatte gut vier Minuten vor der Drittelpause den Anschlusstreffer zur Folge. Hubert Labrie traf zuvor mit einem kurzen Pass auf Chris Brown keine gute Entscheidung, und noch bevor der Torschütze zum 2:0 die Scheibe unter Kontrolle bringen konnte, luchste Maione sie ihm auch schon ab. Er bediente Evan Jasper, der die Gastgeber jubeln ließ. Bailey hatte kurz darauf Pech, als ein Schuss von ihm gegen den Pfosten prallte.

Bender beendet das Zittern

Bailey und Daugavins hatten im dritten Abschnitt zunächst Möglichkeiten, den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen, andererseits hatte Tim Schüle auch den Ausgleich auf dem Schläger. Die Roosters wiederum ließen eine Dreifach-Chance aus, an der Brown, Émile Poirier und Ugbekile beteiligt waren. Wie es geht, zeigte Maciej Rutkowski, der eine Vorlage von Raedeke verwertete. Doch dieser Treffer aus der 49. Minute sorgte nur für 56 Sekunden für Entspannung. Poirier musste für zwei Minuten auf die Strafbank und erneut traf Jasper, diesmal ins kurze Eck. Als nächstes waren wieder die Roosters in Überzahl, die 120 Sekunden verstrichen ohne das vermeintlich beruhigende vierte Tor. Das fiel nach drückender Überlegenheit erst durch Tim Benders Empty-Net-Treffer vier Sekunden vor Schluss.

