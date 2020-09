52 Mal den Berg hinauf für 8848 Höhenmeter

Iserlohn. Die Iserlohner Triathletin Verena Walter bewältigt die Everest Challenge zwischen Garbeck und Leveringhausen.

Direkt naheliegend ist es ja nicht, dass Triathleten, die eigentlich die Vielfalt im Ausdauersport schätzen, auf diesen Wettbewerb fliegen: Everest Challenge, die Bewältigung der 8848 Höhenmeter des Mount Everest auf einer festgelegten Strecke, laufend oder auf dem Rad. Die Iserlohner Profi-Triathletin Verena Walter stellte sich in diesem weitgehend wettkampffreien Corona-Jahr dieser sehr speziellen Herausforderung.

Natürlich war ihr bewusst, dass es sehr eintönig sein würde, immer wieder den Anstieg von Garbeck aus nach Leveringhausen hinaufzufahren, einen U-Turn zu machen und wieder herunter zu rollen. „Mein Trainer hat von dieser Idee überhaupt nichts gehalten war, aber er hat mich dann doch trainingstechnisch auf mein kleines Abenteuer vorbereitet.“ Das sollte eigentlich Anfang August stattfinden, doch der Langdistanz-Start bin Österreich durchkreuzte diesen Plan. Somit stand Everesting erst am vergangenen Samstag auf dem Plan.

Mulmiges Gefühl vor einembesonderen Abenteuer

Die reine Vorfreude wollte sich bei Verena Walter nicht einstellen, obwohl sie die gewählte Strecke aus dem Effeff kannte. „Die ist landschaftlich reizvoll, bergab muss man so gut wie nie bremsen, am Ende noch zwei schicke Serpentinen: Ich mag diese Straße einfach.“ Das Segment misst rund drei Kilometer und 171 Höhenmeter, und das bedeutete: 52 Wiederholungen. Überraschend war sie bei diesem Projekt nicht auf sich allein gestellt. Denn Nele Dönnerweg, so wie sie auch Mitglied beim MC Menden, hatte sich spontan bereit erklärt, das Abenteuer mitzumachen. Weil das Vorhaben über die Social-Media-Kanäle publik gemacht wurde, kam mit der Plettenbergerin Nadja Kuhn kurzfristig eine weitere Mitstreiterin hinzu. „Wir waren motiviert bis in die Zehenspitzen“, berichtet Verena Walter, die sich darauf eingestellt hatte, die härteste Herausforderung vor sich zu haben, die es jemals mit dem Rad zu bewältigen galt.

Morgens um 5 Uhr ging es los, und in den Tälern war es noch empfindlich kalt. Den ersten Anstieg fuhren alle gemeinsam hinauf, das Warmfahren sozusagen. „An die Abfahrt mit Stirnlampe musste man sich erst einmal gewöhnen und vor möglichem Wildwechsel gewarnt sein“, erläuterte die Iserlohnerin, die sich ein paar Stunden später begeistert vom Hineinfahren in den Sonnenaufgang zeigte.

Einige Radfahrer und Bekannte machten sich auf den Weg, um die Everesting-Crew zu unterstützen, was diese natürlich enorm motivierte. Und bei jedem Vorbeifahren am Verpflegungsstand gab es einen Strich auf der Strichliste. „Am Nachmittag habe ich mich gefragt, wann der große Einbruch kommt“, erläuterte Verena Walter.

Perfekte Renneinteilunghat sich ausgezahlt

Doch nach über elf Stunden Fahrzeit war noch keine extreme Erschöpfung zu spüren. „Nach 40 Wiederholungen und bereits über 6.800 geschafften Höhenmetern war ich ziemlich sicher, dass ich es schaffen würde“, ergänzte sie. Sie hätte vom Tempo her sogar noch zulegen können, und dass sie den letzten Anstieg genauso schnell bewältigte wie den zweiten, belegt die perfekte Einteilung. Deshalb hatte sie sogar überlegt, die 10.000 Höhenmeter voll zu machen. „Aber das hebe ich mir für ein anderes Mal auf“, erläuterte sie schmunzelnd.

Während die Iserlohnerin schon ihren Erfolg feiern durfte, quälten sich ihre beiden Mitstreiterinnen noch auf der Strecke. Sie lagen zehn Wiederholungen zurück, hielten aber durch und waren um 0.15 Uhr endlich im Ziel. „Diesen Tag werden wir nie vergessen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Anstieg wieder fahren, muss ich wahrscheinlich grinsen, was für ein Stumpfsinn mich glücklich und zufrieden machen kann“, resümierte Verena Walter. Als am Ende exakt gemessen wurde, hatte sie 9121 Höhenmeter und 318,3 km bewältigt, das ganze in 14:53:08 Stunden.