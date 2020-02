Abwärtstrend hält nach Trainerwechsel an

Iserlohn. Von den Westfalenliga-Nachwuchsteams des FC Iserlohn befinden sich nur B-Junioren auf einem guten Weg.

Von den beiden Westfalenliga--Nachwuchsteams des FC Iserlohn haben sich die B-Junioren mit einem Sieg gegen Wattenscheid vorerst im gesicherten Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Dagegen befinden sich die C-Junioren nach sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen in akuter Abstiegsgefahr. Die ernüchternde Bilanz führte bereits in der vergangenen Woche zur Demission von Trainer Christian Klein (wir berichteten).

B-Junioren-Westfalenliga: FC Iserlohn - SC Verl 3:2 (1:2). Gegen einen robusten und defensivstarken Gegner, der bis dato in elf Partien erst sieben Gegentore kassiert hatte, boten die Iserlohner eine kämpferisch und spielerisch starke Leistung, machten gegen die beste Abwehr der Liga einen zweimaligen Rückstand wett und gewannen am Ende zwar etwas glücklich, doch keineswegs unverdient. „Die Jungs haben eine super Mentalität gezeigt und sind nach Rückschlägen immer wieder zurückgekommen“, lobte FCI-Trainer Paul Freier seine Elf.

Die Gäste gingen durch einen berechtigten Foulelfmeter bereits nach acht Minuten in Führung. Schlussmann Rödel konnte zwar zunächst abwehren, war aber beim Nachschuss machtlos. Eine schöne Kombination über Sabani führte zum Ausgleich durch Giannopoulos (35.). Einen leichtfertigen Ballverlust der Iserlohner kurz vor der Pause nutzten die Gäste zum 1:2.

Nach Wiederbeginn erwischten die Gastgeber den besseren Start, Basista köpfte einen fein gezirkelten Freistoß von Sabani in die Maschen (46.). Die Iserlohner wollten jetzt mehr und wurden für ihre Bemühungen in der Schlussminute belohnt, als Sabani erneut einen Freistoß präzise in den gegnerischen Strafraum schlug und diesmal Dobrijevic per Kopf erfolgreich war.

FCI: Rödel; Cankar (41. Diehl), Giannopoulos (75. Wieczorek), Dobrinjevic, Grosonja, Sabani (80. Marotzke), Beckmann, Basista, Tahiri (58. Manitta), Bubic, Sordi.

C-Junioren-Westfalenliga: FC Iserlohn - SG Wattenscheid 0:2 (0:2). Auch unter Co-Trainer Dennis Niggemann hielt der Abwärtstrend der Iserlohner an. „Für die Jungs war die Woche bestimmt nicht einfach, weil für viele ein Trainerwechsel eine ungewohnte Situation ist“, spürte Niggemann eine gewisse Unruhe. Letztlich aber habe die Mannschaft die Ereignisse dann doch ganz gut verpackt.

Im Abschluss an den eigenen Nerven gescheitert

In einer von beiden Seiten schwach geführten ersten Halbzeit leisteten sich die Iserlohner zwei individuelle Fehler, die Wattenscheid konsequent bestrafte. Nach der Pause steigerten sich die Gastgeber, erspielten sich einige gute Chancen, die sie teilweise jedoch viel zu überhastet vergaben. „Da war durchaus mehr drin“, versicherte Niggemann, der keineswegs abgeneigt ist, sich bis zum Saisonende als hauptverantwortlicher Trainer zur Verfügung zu stellen: „Mit der Mannschaft ist zweifellos mehr möglich, als es aktuell den Anschein hat.“

FCI: Pfeffer; Brenke, Wachholz, Sacharenko, Stimmer, Garcia (36. Stirnberg), Krasowski, Mulaku (66. Wittke), Sadlek, del Latte, Aktas (36. Rizaj).