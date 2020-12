Adventskalender von Borussia Dröschede

Dröschede. Die Nachwuchsabteilung beschenkt ihre Spieler.

Mit einem besonderen Gruß in schwierigen Zeiten hat sich in diesen Tagen die Nachwuchsabteilung des FC Borussia Dröschede bei ihren Mitgliedern in Erinnerung gebracht. Nach leichter Verspätung wurden am vergangenen Wochenende Adventskalender mit Schokoladen-Inhalt von den einzelnen Jugendtrainern an ihre Mannschaften ausgeliefert, indem diese von Haustür zu Haustür gefahren sind. Insgesamt 240 Kinder und Jugendliche kamen so in den Genuss dieser Kalender. 330 wurden vom Jugendvorstand der Borussia bestellt.

Die Idee hierzu ging von Vorstandsmitglied Uli Echtermann bereits im Oktober aus, als ein Lockdown noch nicht abzusehen war. „Wir wollten das schon immer mal machen. Die Verteilung der Kalender sollte zwar im Rahmen einer Weihnachtsfeier geschehen, doch das ging ja nicht. Letztlich hat es aber dazu geführt, dass die Trainer ihre Spieler wenigstens noch einmal sehen konnten“, freute sich Uli Echtermann in Zeiten rigoroser Kontaktbeschränkungen.