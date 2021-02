Alpine Bedingungen für die „Nordischen“

Foto: Foto: Michael May

Traumhafte Bedingungen herrschten beim Skilanglauf am Hegenscheid.

Hegenscheid. Eine traumhafte Woche für Skilangläufer auf dem Flugplatz Hegenscheid. Das Angebot wird immer beliebter.

Rainer Risse ist Vorsitzender des TuS Iserlohn. Zu seinen Hobbys gehört der Skilanglauf. Normalerweise zieht es ihn in die Alpen, um dieser Ausdauersportart nachzugehen, doch Reisen sind ja bekanntlich aktuell nicht möglich, und so nutzte er zuletzt die Gelegenheit, auf dem Flugplatz Hegenscheid mit den dünnen Brettern seine Runde zu ziehen.

Dort kümmert sich seit längerem Carsten Kammermeier vom Skiklub Iserlohn mit seinen Söhnen Gian-Luca und Dario mit großem persönlichen Einsatz darum, dass die Wintersport-Enthusiasten beste Bedingungen vorfinden. In der Regel werden abends in der Dunkelheit die Spuren präpariert, damit diese am nächsten Morgen im optimalen Zustand sind. Zusätzlich wird auch ein Kurs für Anhänger der Skating-Technik gewalzt.

Im Jahr 2020 gab es nureinen einzigen Skitag

Seit vielen Jahren hatte es auf dem Gelände nicht mehr solch gute Bedingungen gegeben wie das in der letzten Woche der Fall war. 2020 gab es nur einen einzigen Skitag. Demzufolge hatte Familie Kammermeier ganze Arbeit geleistet. Der 1,7 Kilometer lange Rundkurs befand sich bis vergangenen Sonntag in einer Verfassung, wie man sie in unseren Breiten nur selten erlebt hat. Und die Schneemenge erlaubte erstmals seit vielen Jahren auch wieder die Präparation eines benachbarten Hügels, die den Rundkurs noch um einen weiteren Kilometer verlängerte.

„Das sind Bedingungen, wie man sie auch in den Alpen nicht allzu häufig antrifft“, lobte Rainer Risse das Areal. Ein paar Meter weiter stimmt ihm Dr. Lothar Maßmeier, ehemaliger Vorsitzender des Tennisclubs Iserlohn, zu. Auch er nutzte die Gelegenheit zu einer vom Sportbüro der Stadt Iserlohn auf Nachfrage legalisierten Freizeitbeschäftigung zu Corona-Bedingungen. Und die Möglichkeit, auf Skiern zu laufen, nahmen viele Besucher auf dem Flugplatzgelände wahr, das so weitläufig ist, dass man mit den aktuellen Abstandsregeln nicht in Konflikt kommt.

Das bestätigte auch Skiklub-Übungsleiterin Heidi Hövel, die so einige Mitglieder ihrer Donnerstagsgruppe auf dem Hegenscheid begrüßen konnte und auch selbst regelmäßig auf dem Gelände unterwegs ist. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei SKSI-Geschäftsführer Dieter Lawitzky ging ob der großen Resonanz und der vielen strahlenden Gesichter bei traumhafter Witterung das Herz auf. Beide zusammen freuten sich aber auch darüber, dass der Skiklub durch den Wintereinbruch wieder ein wenig mehr zusammengewachsen sei. „Der Vereinszweck ist halt der Wintersport. Wenn man den so lange hier vor Ort nicht machen konnte, verliert man sich gerade wegen der aktuellen Beschränkungen ein wenig aus den Augen“, hieß es unisono.

Das bestätigte auch Skiklub-Mitglied Dr. Rainer Ambrosy, gleichzeitig Vorsitzender der Basketball-Amateurabteilung der Iserlohn Kangaroos. Auch er dreht am Hegenscheid regelmäßig seine Runden, hat aber wie Heidi Hövel festgestellt, dass die Loipe auch bei auswärtigen Sportlern immer beliebter wird. Ambrosy wünscht sich allerdings etwas mehr Anpassungsfähigkeit der Gäste, denn gelaufen wird am Hegenscheid stets im Uhrzeigersinn. Und wenn weit gereiste Gäste das selbst auf Hinweis der „alten Hasen“ nicht umsetzen wollen und plötzlich Begegnungsverkehr herrscht, können die Mitglieder des Skiklubs nur mit dem Kopf schütteln.

Dauergäste auf dem Hegenscheid waren jahrelang die Skiklub-Mitglieder Klaus und Ursula Bergmann. Neuneinhalb Jahre wohnte das Ehepaar neben dem Flugplatz, allerdings hielten es beide nicht mit dem nordischen Skisport, sondern gehören zur alpinen Fraktion. Aus Vereinsverbundenheit gehörten sie am Wochenende aber auch zu den Beobachtern des emsigen Treibens auf dem Areal und freuten sich mit den Sportlern.

Dank des Skiklubs für dieNutzung des Geländes

Dass nordischer Skisport dort überhaupt möglich ist, ist den am Flugplatz ansässigen Vereinen, allen voran dem LSV Hegenscheid, zu verdanken. Dafür bedankt sich der Skiklub-Vorsitzende Olaf Schröer ausdrücklich. Ebenso geht sein Dank an den Grundstückeigentümer, der das Gelände für die zusätzlich gespurte, benachbarte Schleife zur Verfügung gestellt hat. Schröer möchte aber vermeiden, dass zum Hegenscheid ein regelrechter Langlauftourismus einsetzt. Das Gelände schluckt zwar einen gewissen Ansturm, doch in erster Linie geht es darum, dass diejenigen, die sich vom Skiklub Iserlohn schon immer dort oben getummelt haben, ihr Naturparadies auf dem bereitgestellten Areal nutzen können.