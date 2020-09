Am Tiefpunkt angekommen

Letmathe. Lösseler Vorbereitung steht unter schlechtem Stern.

Überhaupt nicht rund läuft es in der Endphase der Saisonvorbereitung für den Handball-Landesliga-Neuling TV Lössel. Viele Ausfälle prägten die beiden letzten Testspiele, zu denen sich in Oberaden und gegen Werne noch zwei weitere Akteure hinzugesellten.

Bei der ligengleichen Reserve des SuS Oberaden verletzte sich Jan Quittmann am Knie. Ein Gegenspieler war gegen diesen Körperteil geprallt. Die Diagnose fiel vergleichsweise glimpflich aus, so seien nur die Außenbänder gedehnt. Seinen Mitspielern war dagegen der Spaß am Spiel gründlich vergangen, und am Ende setzte es stark ersatzgeschwächt eine 23:30-Niederlage.

Zumindest vom Ergebnis her lief es drei Tage später in eigener Halle gegen den Bezirksligisten TV Werne besser. Nach schwacher Vorstellung beider Teams stand am Ende ein glanzloser 25:21-Erfolg. Und auch in dieser Partie schlug das Verletzungspech beim TVL wieder zu. Max Burghardt knickte um und zog sich eine Verletzung im Sprunggelenk zu. Trainer Henning Schierbaum fehlte übrigens krankheitsbedingt in beiden Partien.

Einen weiteren Test gegen die DJK Bösperde am Wochenende hat der TV Lössel wegen Personalmangels abgesagt. Möglicherweise wird bis zum Saisonstart am ersten Oktober-Wochenende überhaupt nicht mehr gespielt. Vielmehr geht es darum, dass die vielen verletzten Akteure wieder fit werden.