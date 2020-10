Andrea Winner scheidet nach 20 Jahren aus

Lössel. Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Hauptvereins TV Lössel.

Im Vorfeld hatte Volker Adebahr, der 1. Vorsitzender des Hauptvereins TV Lössel, ganze Arbeit geleistet, denn es mussten zwei Positionen im geschäftsführenden Vorstandes neu besetzt werden. Das gelang dank des einstimmigen Votums der Anwesenden.

In der Lösseler Begegnungsstätte hatten sich am Freitagabend 38 stimmberechtigte Mitglieder unter Einhaltung der Hygiene-Richtlinien eingefunden. Auf die Ehrung langjähriger Mitglieder wurde diesmal verzichtet, ihre Urkunden erhalten die Jubilare mit der Post, und bei der nächsten Zusammenkunft im März 2021 ist dann die Ehrung vorgesehen. Über die Aktivitäten der einzelnen Abteilungen wurde nur kurz berichtet, natürlich stellte der Landesliga-Aufstieg der Handballer ein Highlight dar. Sämtliche Protokolle lagen in der Versammlung zur Einsicht aus.

Ehrungen werden erst im nächsten Jahr vorgenommen

Im Mittelpunkt des Abends standen somit die Wahlen. Nach über 20 Jahren gab Andrea Winner das Amt der Schatzmeisterin an Karina Schiemann weiter. „Andrea Winner steht uns auch zukünftig für Fragen und Hilfen zur Verfügung“, verabschiedete TVL-Chef Volker Adebahr seine langjährige Mitstreiterin unter dem Beifall der Mitglieder.

Wegen der Umstrukturierung der Turnabteilung gab Claudia Hupach ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende an Ernst Hoff weiter, der jedoch wegen Corona-bedingter Quarantäne nicht anwesend war. Auch Volker Adebahr wurde einstimmig für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt. „Damit wären zwölf Jahre voll, und danach möchte ich das Ruder in jüngere Hände legen.“ Nach einer Stunde fand die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung ihr Ende.

Die Führungsmannschaft des TV Lössel: Volker Adebahr (1. Vorsitzender), Ernst Hoff (stellvertretender Vorsitzender), Birgit Rohde (Geschäftsführerin), Karina Schmiemann (Schatzmeisterin), Armin Rothhöft (Abteilungsleiter Handball), Claudia Hupach (Abteilungsleiterin Turnen), Reinhard Winner und Franz Göke (Beisitzer), Stefan Köhler (Kommunikationswart), Elke Bank (Übungsleiterwartin) und Markus Droste (Garagen- und Fahrzeugwart).