Andreas Jenike – Dauerbrenner der Liga

Iserlohn. Die 545 Minuten Einsatzzeit des Roosters-Goalies sind unter den DEL-Torhütern staffelübergreifend Spitze.

Auf eines ist in dieser DEL-Saison Verlass, wenn die Iserlohn Roosters spielen: Egal ob gepunktet wird oder nicht, die Leistung von Torwart Andreas Jenike beeindruckt die Beobachter. Das war auch am Freitag so, obwohl ihm die Krefeld Pinguine fünf Tore einschenkten, die ihm schließlich auch die bis dahin ausgezeichnete Fangquote ruinierten. Als der letzte der sechs Krefelder Treffer fiel, hatte der 32-Jährige bereits zugunsten eines weiteren Feldspielers seinen Posten verlassen. Gebracht hat es letztendlich nichts, die Pinguine siegten am Seilersee mit 6:3 und feierten ihren ersten Saisonsieg.

Jenike hat als Ursache zwei Gründe ausgemacht: „Einmal ist Krefeld nicht so schwach, wie es im Moment aussieht, trotzdem durfte uns das nicht passieren. Wir waren wieder nicht so bereit, wie wir es hätten sein müssen, das hat uns schon in Düsseldorf das Leben schwer gemacht. Es geht bei uns eindeutig nur mit hundertprozentiger Einstellung.“

Die Lage in der Liga normalisiert sich allmählich

Noch schrillen bei ihm nicht die Alarmglocken, stattdessen hallt der gute Saisonstart nach. „Ich denke, dass sich auch unsere Gegner mittlerweile gefangen haben. Berlin hatte zum Beispiel anfangs Probleme, jetzt stehen die Eisbären aber dort, wo man sie erwartet. Und wir surfen eben nicht so durch die Saison wie der FC Bayern München durch die Fußball-Bundesliga.“

Auf die fast durchweg positiven Reaktionen auf seine persönlichen Leistungen bildet sich Andreas Jenike nichts ein, „aber es freut mich natürlich, wenn man sieht, dass sich die harte Arbeit lohnt“. Häufig sind überdurchschnittlich gute Leistungen eines Schlussmannes ein Hinweis darauf, dass bei den Feldspielern, speziell bei den Verteidigern, nicht alles rund läuft. Dieser These widerspricht Jenike aber. „Wir geben einfach noch zu viele hochkarätige Chancen ab.“

Unstrittig, weil Schwarz auf Weiß festgehalten, ist ein Wert aus der Torhüterstatistik. Die führt den gebürtigen Hamburger auf Platz eins, was die totale Spielzeit angeht. 545 Einsatzminuten sind bislang zusammengekommen, nur bei der 5:6-Heimniederlage gegen die Düsseldorfer EG erhielt Janick Schwendener bislang den Vorzug. Man könnte auch fragen: Bekommt Jenike keine weitere Pause - oder möchte er überhaupt keine haben? „Ich glaube, dass es eine meiner Stärken ist, dass ich topfit bin. Von mir aus könnten wir jeden Tag spielen. Aber ich werde mit Sicherheit noch die eine oder andere Partie abgeben. Schließlich haben wir mit Janick und Jonas Neffin noch zwei super Torhüter im Team.“

Wie sich Janick Schwendener fühlt, kann Jenike gut nachvollziehen, denn zu Beginn der Saison 19/20 setzte Trainer Jason O’Leary in der Regel auf Anthony Peters. „Das war für mich tatsächlich eine schwere Zeit, zumal ich unter anderen Voraussetzungen zurück nach Iserlohn gekommen bin. Aber Anthony hat gut gehalten, und ich wusste ja, dass es im Sport auf und ab geht.“

Dass er dazu beitragen kann, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen den Fans das Leben erträglicher zu machen, indem er den Roosters zu Siegen verhilft, ist ihm bewusst. Dass Menschen an der Pandemie mit ihren Einschränkungen verzweifeln, stimmt ihn nachdenklich. Die Sportler generell seien gut beraten, Demut zu zeigen. Dass er selbst und seine Familie die Krise bislang gesundheitlich gut überstanden haben, sieht er keinesfalls als Selbstverständlichkeit an. Als die erste Coronawelle übers Land schwappte, war für Andy Jenike und die Roosters die Saison sowieso gerade zu Ende gegangen. „Aber als die Fußball-Bundesliga ein paar Wochen später wieder angefangen hat, tat das auch mir richtig gut.“