Iserlohn. Nur 25 Prozent der Distanzwürfe landeten bei den Iserlohnern im Korb. In den entscheidenden Situationen fehlte die Souveränität.

Wie sich die Bilder doch gleichen. In Köln boten die Iserlohn Kangaroos, wie schon zuvor gegen Wolmirstedt und Leverkusen, einem Top-Team der Liga lange Zeit Paroli und gingen am Ende doch erneut mit leeren Händen nach Hause. Die Probleme bleiben dabei immer wieder dieselben.

Basketball, 2. Bundesliga ProB: RheinStars Köln - Iserlohn Kangaroos 87:75 (19:19, 43:29, 58:50). Der Start gelang dem Team von Trainer Toni Prostran erneut, auch wenn zunächst die Gastgeber die ersten Punkte erzielten. Ein Dreier von Travis Henson sorgte jedoch für die erste Führung der Kangaroos nach knapp vier Minuten (5:7). Bis auf sechs Punkte eilten die Iserlohner zur Mitte des ersten Viertels sogar davon, weil sie immer wieder Lösungen gegen die aggressive Deckung der RheinStars fanden und in der Abwehr gut verteidigten. Nur einen Kölner bekamen die Kangaroos nicht in den Griff: Rupert Hennen lief am Samstag so richtig heiß und erzielte insgesamt 31 Punkte, davon fünf Dreier. Immerhin konnte Matthias Groh vor der Sirene noch ausgleichen.

Doch wie schon in den beiden Partien zuvor, verloren die Iserlohner im zweiten Viertel den Faden. Köln ließ unter dem Korb nicht viel zu und setzte die Gäste immer wieder durch ihr Pressing erfolgreich unter Druck. Dies sorgte für technische Fehler und in der Folge zu zahlreichen Ballverlusten auf Seiten der Iserlohner. Da auch aus der Distanz nun kaum ein Wurf noch den Korb traf, bauten die RheinStars sukzessive ihren Vorsprung immer weiter aus. Zur Halbzeit lagen die Kangaroos bereits mit 14 Punkten in Rückstand.

Moral bei den Iserlohnern ist intakt

Doch dass die Moral bei den Iserlohnern nach wie vor intakt ist, haben sie schon in den letzten Wochen bewiesen. Mit großem Einsatz und einem variableren Spiel im Angriff schafften es die Kangaroos jetzt immer wieder, aus der Nah- und Halbdistanz zu Korberfolgen zu kommen. Da nun auch Köln einige freie Würfe liegen ließ und sich darüber hinaus den einen oder anderen Ballverlust leistete, kamen die Gäste wieder heran. Die acht Punkte Rückstand nach 30 Minuten ließen dem Team von Toni Prostran noch alle Möglichkeiten im Schlussviertel offen.

Und dass die Sauerländer gewillt waren, die Partie zu drehen, zeigten sie gleich von der ersten Sekunde im letzten Durchgang. Almstedts Dreier und der Korbleger von Elias Marei ließen den Rückstand auf nur noch drei Zähler schmelzen. Doch immer dann, wenn sich die Kangaroos gerade herangekämpft hatten, sorgten unnötige Ballverluste im Spielaufbau und verworfene Distanzwürfe dafür, dass Köln den Vorsprung wieder ausbauen konnte. In diesen Phasen fehlen Iserlohn Spieler, die die Ruhe bewahren und souverän das Spiel leiten können. Köln besaß mit Hennen und von Seckendorff gleich zwei solcher Akteure, die dafür sorgten, dass in der Schlussphase für die RheinStars nichts mehr anbrennen sollte. Für die Kangaroos blieb somit erneut nur die Einsicht, dass man sich in vielen Phasen mit einer der Top-Mannschaften der Liga auf Augenhöhe befand, in den entscheidenden Situationen aber die Abgezocktheit gefehlt hat.