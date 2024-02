Hennen. Mit einem knappen 3:2-Sieg gegen den VC Eintracht Geldern beenden die Zebras in ihrem letzten Regionalliga-Heimspiel ihren Negativlauf.

Die Volleyballerinnen des SC Hennen haben das letzte Heimspiel ihrer Regionalliga-Reise mit einem Sieg beendet. In der Ortlohnhalle fuhr der bereits abgestiegene Tabellenletzte gegen Eintracht Geldern noch einmal zwei Punkte ein.

Volleyball, Frauen-Regionalliga: SC Hennen - VC Eintracht Geldern 3:2 (20:25, 25:21, 25:21, 23:25, 15:12). Frei aufspielen konnten die Hennenerinnen, denn offiziell geht es für das Team von Christoph Schulte in den verbleibenden Spielen um nichts mehr. Vielleicht auch deshalb gelang im letzten Regionalliga-Heimspiel noch einmal ein Sieg und damit ein versöhnlicher Abschluss. Der immer noch angeschlagene Schulte musste allerdings erneut passen und wurde von Natascha Marks vertreten. „Das war heute nochmal ein Lebenszeichen von uns und eine tolle Teamleistung“, freute sich die Trainerin.

Offener Schlagabtausch im ersten Satz

Der erste Satz stellte sich lange als offener Schlagabtausch heraus, bis zum 13:13 war der Spielstand zumeist ausgeglichen, trotzdem gingen die Gäste immer wieder in Führung. Die Vier-Punkte-Serie, die den Sportclub beim 20:19 zum ersten Mal wieder in Führung brachte, war allerdings nicht nachhaltig. Sechs Punkte der Eintracht in Folge sorgten für den ersten Satzverlust für die Gastgeberinnen. Auch im zweiten Satz lagen die SC-Frauen bis Mitte des Satzes zurück (15:17), ehe sie nach Sätzen mit einem 10:4-Lauf ausglichen. Im dritten Satz lagen sie früh mit 3:8 hinten und mussten sich zurückkämpfen, doch auch das gelang ihnen, wodurch sie auch diesen Satz mit 25:21 für sich entschieden.

Der vierte Abschnitt hätte schon der entscheidende sein können und es wurde ein sehr abwechslungsreicher Satz. Zum Ende des knappen Durchgangs lagen die Hennenerinnen immer wieder mit ein bis zwei Punkten in Front, aber kassierten noch den Ausgleich zum 23:23. Trotz eines Timeouts konnten sie die folgenden zwei schnellen Punkte der Gäste nicht verhindern, wodurch ihnen auch die vollen drei Siegpunkte entglitten. Natascha Marks zeigte sich trotzdem glücklich: „Wir waren fokussiert und haben das umgesetzt, was wir besprochen haben. Außerdem haben wir heute mal bis zum Ende durchgespielt.“

SC Hennen behält im entscheidenden fünften Satz die Nerven

Denn den entscheidenden fünften Satz gewannen sie doch noch, nach dem Spielstand von 12:12 sorgten sie mit drei Punkten in Folge für den Sieg. „Immerhin haben wir noch die zwei Punkte mitgenommen. Für unser letztes Heimspiel ist der Sieg ein würdiger Abschluss“, resümierte Marks und hofft, in den letzten zwei Ligaspielen wieder mehr personelle Alternativen zu haben.

SC Hennen: Echtermann, Hartmann, Beisheim, Weinrich, Rabe, Wiechers, Rosenbaum, Schulte.