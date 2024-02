Hemer. Die SG Hemer bietet dem Tabellenzweiten Türkgücü Meschede erfolgreich Paroli und belohnt sich am Ende noch mit einem Punkt.

Am Ende jubelten die Gastgeber über ein im Zustandekommen sicherlich glückliches Unentschieden, das sich die Kreugel-Elf aufgrund ihrer kämpferischen Einstellung aber mehr als verdient hatte.

Fußball-Bezirksliga: SG Hemer - FC Fatih Türkgücü Meschede 2:2 (1:1). Die Hemeraner begannen die Partie gegen den Tabellenzweiten mit viel Schwung. Über ein frühes Pressing setzten sie Meschede in den Anfangsminuten mächtig unter Druck und wurden dafür auch früh belohnt. Eine Hereingabe über rechts erreichte Sebastian Hücking am langen Eck und dessen Schuss aus der Drehung schlug über Gästekeeper Dybiec zum 1:0 im Netz ein (3.).

Handelfmeter führt zum 1:1-Ausgleich

Meschede zeigte sich vom frühen Rückstand aber nur kurz geschockt. Nach einer Viertelstunde gewann der Tabellenzweite zunehmend die Oberhand in der Partie. Nach einer Ecke konnte die SG-Abwehr den Ball nicht entscheidend klären, sodass die Gäste zum Nachschuss kamen, der Sular im Strafraum unglücklich am Arm traf. Die lautstarken Proteste wurden vom Unparteiischen erhört, der auf den Punkt zeigte. Veseli verlud SG-Keeper Werner – 1:1.

SG Hemer kommt schwungvoll aus der Kabine

Bis zur Pause gab es hüben wie drüben kaum noch Torchancen. Hemer stand hinten zwar stabil, aber kam kaum noch zu Entlastungsangriffen, da es sich immer wieder frühe Ballverluste im Aufbauspiel leistete. Deutlich schwungvoller kamen die Hausherren jedoch aus der Kabine. Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff gehörten eindeutig der SG, die allerdings Chancen zur erneuten Führung durch Kapitän Odenhausen und erneut Hücking liegen ließ.

Effiziente Gäste gehen in Führung

Deutlich effizienter machten es die Gäste. Nach einem weiteren überflüssigen Ballverlust im Aufbauspiel kam der Ball in den Hemeraner Strafraum zurück, wo Yavuz mit dem Kopf vor Keeper Werner an den Ball kam und das Leder ins lange Eck lenkte (59.).

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Nach der Gästeführung drückte Hemer vehement auf den Ausgleich, während Meschede bei schnellen Kontern die endgültige Entscheidung suchte. In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend hektischer. Die Gäste versuchten bei jedem Foulpfiff Zeit von der Uhr zu nehmen, sodass sich die Behandlungsunterbrechungen häuften. Als sich dann auch noch Yannick Behringhoff kurz vor Schluss der regulären Spielzeit zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, schienen dem Kreugel-Team endgültig die Felle davonzuschwimmen. Doch die Gäste freuten sich zu früh. Denn beim allerletzten Angriff der Hemeraner fand der eingewechselte Kevin Meier am langen Eck Marc Andre Roszak, der per Direktabnahme noch den glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich erzielte.

SG Hemer: Werner, Hücking (65. El Gattass), Neubacher (67. Huth), Münkel (80. Aydugan)), Sular, Rudi (75. Meier), Roszak, Albrecht (75. Lamghizarti), Eling, Beringhoff, Odenhausen.

Tore: 1:0 (3.) Hücking, 1:1 (21., Handelfmeter) Veseli, 1:2 (59.) Yavuz, 2:2 (90.+6) Roszak.

Rote Karte: Behringhoff (90.)