Iserlohn. Der Start aus der Winterpause ist für Westfalenligist FC Iserlohn misslungen. Beim RSV Meinerzhagen verlor die Borchmann-Elf mit 1:3.

Nach der langen Winterpause und einer durchwachsenen Vorbereitung startete der FC Iserlohn zunächst besser als erwartet in die Meisterschaft, führte lange Zeit in Meinerzhagen mit 1:0, doch am Ende gab es einen gefrusteten FCI-Trainer. „Wir haben mehr für die Niederlage getan als Meinerzhagen für den Sieg“, befand Max Borchmann.