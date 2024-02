Iserlohn. Die U20 der Youngs Roosters feiert gegen Augsburg ein Sechs-Punkte-Wochenende. Damit hat Iserlohn das Playoff-Heimrecht fest im Visier.

Nach der unfreiwilligen Spielpause durch Kaufbeurens Absage am letzten Wochenende, die nachhaltig für Unmut bei den Young Roosters sorgt, sicherte sich das U20-Team der Young Roosters gegen den Augsburger EV mit zwei Siegen sechs wichtige Punkte für einen Platz unter den ersten Vier der DNL Qualifikationsrunde 1. Am kommenden Wochenende gehts zum Abschluss der Qualifikationsrunde zum SB Rosenheim.

Ärger über abgesagte Kaufbeuren-Partien hält an

Bis dahin dürfte der Ärger bei den Verantwortlichen des IEC über die Absage des ESV Kaufbeuren am vorletzten Wochenende noch nicht vorüber sein. Der letztjährige DNL-Halbfinalist hatte drei Tage vor den Spielen abgesagt, weil insgesamt fünf Spieler bei den Nationalmannschaften weilten. Dem Leiter des DEB-Spielbetriebs reichte das offenbar als Begründung, die nachterminierten Partien von Anfang Dezember erneut ausfallen zu lassen. Damals verzichtete Kaufbeuren aufgrund des Wintereinbruchs auf eine Anreise an den Seilersee. Eine erneute Ansetzung wird es wegen fehlender Termine nicht geben.

„Bayern hatte letzte Woche Faschingsferien. Wir haben Vorschläge für eine Neuansetzung gemacht, auf die Kaufbeuren nicht eingegangen ist“, erklärt Trainer Noureddine Bettahar. Die Adhoc-Absage der Allgäuer hat für ihn einen faden Beigeschmack. „Der Termin stand bereits im Dezember fest. Kaufbeuren wusste auch, dass dann die Länderspiele anstehen und sie auch Spieler dort im Einsatz haben werden.“ Roosters-Interimsmanager und Nachwuchskoordinator Axel Müffeler stand mit dem DEB dazu im Austausch und erläuterte den Verbandsfunktionären die Sichtweise des IEC. Doch die fand offensichtlich kein Gehör. Die Partien werden nicht mehr nachgeholt. Was aus sportlicher Sicht ein Unding ist. Denn der ESVK rangiert als Zweiter mit nur zwei Punkten Vorsprung vor dem IEC. „Wir sind in der Tabelle benachteiligt. Kaufbeuren hat zudem den besseren Punktequotienten“, erläutert Bettahar, der über die Entscheidung des DEB den Kopf schüttelt: „Die U20 ist die letzte Stufe vor den Profis. Man kann doch zwei Wochen vor den Playoffs nicht einfach Spiele ausfallen lassen.“

Iserlohn muss am kommenden Wochenende drei Punkte mehr holen als Kaufbeuren

Der IEC muss daher am kommenden Wochenende drei Punkte mehr holen als Kaufbeuren, um noch auf Platz zwei zu springen. Was nicht leicht werden dürfte, da Rosenheim am letzten Wochenende seine beiden Partien gegen Kaufbeuren gewann. Der ESVK tritt daheim gegen Spitzenreiter Mannheim an. Ein Platz unter den ersten Vier für ein Heimrecht im Playoff-Viertelfinale ist den Young Roosters (45 Punkte) aber nicht mehr zu nehmen, da sie gegenüber dem Fünften Rosenheim (39 P) das deutlich bessere Torverhältnis (17/-3) haben.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Vor dem Hintergrund fuhren die Young Roosters gegen Augsburg dann zwei ungefährdete Erfolge ein. Noureddine Bettahar freute sich, dass das Powerplaytraining der Woche fruchtete. In drei der sieben Überzahlsituationen traf der IEC. „Die Jungs haben sich belohnt.“ Leon Bußmann gelang mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten im ersten Drittel ein lupenreiner Hattrick. „Ich bin zufrieden. Ich bin stolz auf die Jungs, es entwickelt sich alles in eine positive Richtung. Das ist als Aufsteiger nicht selbstverständlich.“