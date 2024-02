Hennen. Für den bisherigen Trainer Oliver Draxler kam seine Entlassung überraschend, für den Sportlichen Leiter Tahrioui war sie unumgänglich.

Am Sonntag starteten auch die heimischen Teams aus der Fußball-Bezirksliga wieder in den Meisterschaftsbetrieb nach der Winterpause, und gleich hat es die erste Trainerentlassung gegeben. Nach der 1:2-Niederlage beim SC Lüdenscheid wurden Hennens Trainer Oliver Draxler und sein Co-Trainer Ben Gottstein von ihren Ämtern entbunden.

„Das kam für mich wie aus heiterem Himmel und hat mich auch persönlich getroffen“, berichtet Oliver Draxler am Tag danach. „Eine Viertelstunde nach Spielende wurden wir beide von der sportlichen Führung in eine freie Kabine gebeten, wo Ricky Bohn und Mohamed Tahrioui uns mitgeteilt haben, dass wir beide entlassen sind“, meint Draxler. Obwohl Bohn und Tahrioui ihre Argumente für diese Entscheidung den Beiden in einem Gespräch verdeutlichten, konnte der Coach den Zeitpunkt nicht nachvollziehen. „Als Tabellenletzter hätte ich die Entscheidung nach der Hinrunde oder auch nach drei oder vier Spielen in der Rückrunde verstanden,, aber dies an dem einen Spiel gestern festzumachen, das verstehe ich nicht.“

Rausschmiss sollte nicht die erste Amtshandlung sein

Etwas anders sieht dies der neue Sportliche Leiter des SC Hennen. „Ich bin erst seit dem 1. Januar im Amt und wollte dem Trainer eine Chance geben und ihn nicht als erste Amtshandlung gleich rausschmeißen“, verdeutlicht Mohamed Tahrioui sein Vorgehen. Warum dann aber nach nur einem Spiel die Kehrtwende? „Ich muss alles versuchen, um die Klasse zu halten. Der Rückstand beträgt jetzt schon zwölf Punkte. Wir haben keinen Tag mehr zu verlieren“, begründet Tahrioui seine Entscheidung, die im Vorfeld bereits mit dem Hennener Vorstand abgestimmt gewesen sei.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde hatte der Sportliche Leiter des SC gemischte Gefühle. „Ich habe den Kader ja im Winter auf einigen Schlüsselpositionen verstärkt. Hinzu kam, dass einige verletzte Leistungsträger zurückkamen und wir nun endlich mehr Qualität in der Mannschaft besitzen. Trotzdem waren die Leistungen in den Testspielen, bis auf den Sieg in Hüingsen, nicht gut.“ Am Sonntag sei er dann in seinen Eindrücken bestätigt worden, wobei sich eine gewisse Ernüchterung breit machte. „Wir wollten unbedingt positiv aus der Pause herauskommen und bringen dann so eine Leistung gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Das lag nicht am Personal, denn wir sind mit voller Kapelle dort angetreten. Das lag daran, dass wir keine Struktur im Spiel hatten.“ Tahrioui bemängelt dabei vor allem die vielen planlos geschlagenen, langen Bälle. „Es ist uns nicht gelungen, den Ball mal in den eigenen Reihen zu halten und spielerische Mittel zu finden, um den Gegner zu besiegen.“

Tahriouri übernimmt das Training bis neuer Coach gefunden ist

Das soll sich ab dieser Woche ändern, auch wenn der SC Hennen am Montagmittag noch keinen neuen Trainer hatte. „Ich werde heute Nachmittag mein Telefon in die Hand nehmen und mir einen Überblick darüber verschaffen, welcher Trainer aktuell verfügbar ist und darüber hinaus zu uns passt. Ich will das jetzt nicht übers Knie brechen. Wir benötigen eine vernünftige Lösung, bestenfalls auch schon für die kommende Saison.“ Bis dahin will Mohamed Tahrioui selbst das Training leiten. „Ich war ja auch schon beim FC Iserlohn als Co-Trainer tätig und habe eine gültige B-Lizenz.“ Sollte also bis Sonntag kein neuer Trainer für den SC Hennen gefunden sein, wird Tahrioui selbst den Bezirksligisten im Heimspiel gegen den FSV Gevelsberg coachen.