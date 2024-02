Iserlohn/Hemer. Borussia und die SG punkten am Wochenende. FCI-Coach Max Borchmann sieht in den kommenden Wochen noch sehr viel Arbeit vor sich.

So durchschnittlich die Ergebnisse mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage an diesem Wochenende waren, so unterschiedlich waren jedoch die Leistungen bei drei der überkreislichen Fußballteams zu bewerten. Gerade Westfalenligist FC Iserlohn hat zum Rückrundenstart noch so seine Probleme und die scheinen dem Trainer auch in den kommenden Wochen noch Kopfzerbrechen zu bereiten.

Rhythmus und Fitness fehlen noch dem FC Iserlohn

In Meinerzhagen wurde Max Borchmann jedenfalls in seiner Einschätzung bestätigt, dass seine Mannschaft nach der Winterpause noch bei weitem nicht dort angekommen ist, wo er sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt gern gesehen hätte. „Das war eine durchwachsene Leistung mit etwas Licht und viel Schatten“, sagte der Coach nach der 1:3-Niederlage am Sonntag. Schuld daran seien zum einen der mangelnde Fitnesszustand vieler Spieler, zum anderen spielerische Defizite. „Es wird wichtig sein, dass wir möglichst schnell wieder in unseren Rhythmus kommen“, hofft Borchmann, der allerdings auch einige kurzfristige Änderungen in Betracht zieht. „Mann muss überlegen, wie wir unser System anpassen können, um in den kommenden Wochen ergebnisorientiert spielen zu können.“ Helfen könnten ihm dabei die Comebacks von Anil Pirincoglou und Jeremy Aboagye, die nach ihren Verletzungen ins Training zurückkehren. Max Borchmann ist jedoch sicher, dass die gesamte Mannschaft gefordert sein wird. „Unsere Fitness und Spritzigkeit werden wir wohl in einigen Wochen wieder hinbekommen. Dafür muss aber jeder bereit sein, auch mal Extraschichten zu schieben.“

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Wesentlich zuversichtlicher sieht Trainerkollege Ercan Linke die Situation bei Borussia Dröschede. Für den Landesligisten war es am Wochenende bereits die zweite Partie nach der Winterpause. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Hagen 11 feierte die Borussia beim SC Drolshagen den ersten Sieg im neuen Jahr. „Das war insgesamt ein guter Start für uns. Beide Leistungen entsprechen meinen Vorstellungen“, freut sich Linke, der einen stetigen Entwicklungsprozess seiner Mannschaft in den letzten Jahren sieht. „Wir sind immer noch ein junges Team. Es steht und fällt bei uns mit der Intensität, die wir bereit sind in einer Partie an den Tag zu legen“, kennt der Borussen-Coach die Stärken, aber auch die Schwächen seiner Mannschaft. „Die Chancenverwertung in der Offensive ist nicht gerade unser Prunkstück.“ Umso bemerkenswerter ist nach dem 2:0-Erfolg am Sonntag der Sprung auf Platz fünf. „Realistisch betrachtet ist Platz fünf bis acht das, was wir in dieser Saison erreichen können. Viel wichtiger als der Tabellenrang ist für mich jedoch die Entwicklung der Mannschaft“, macht Linke deutlich.

SG Hemer blickt zuversichtlich in die kommenden Monate

Auch die SG Hemer stand beim Rückrunden-Auftakt am Ende nicht mit leeren Händen da. In der Nachspielzeit erzielte der Bezirksligist noch das 2:2 gegen den Tabellenzweiten FC Fatih Türkgücü Meschede. „Das war ein guter Auftritt gegen einen starken Gegner. Die Jungs haben voll und ganz die Vorgaben umgesetzt“, meint Hemers Co-Trainer Christopher Jürgens. Im Gegensatz zur etwas enttäuschenden Hinrunde sieht er die Mannschaft für die kommenden Monate gut aufgestellt. „Die Spieler haben in der Pause extrem hart gearbeitet und sind jetzt topfit. Hinzu kommt, dass wir alleine im März fünf Heimspiele am Stück haben und zu Hause bekanntlich sehr stark sind“, begründet Jürgens seine Zuversicht. Mit den Rückkehrern Jan Rudi und Kapitän Noah Odenhausen hat die SG Hemer für die Rückrunde zudem an Qualität hinzugewonnen.