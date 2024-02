Iserlohn. Vor dem entscheidenden Schlussspurt haben die Iserlohn Kangaroos ein spielfreies Wochenende. Und das kommt zur rechten Zeit.

Die Partie bei den RheinStars Köln war für die Iserlohn Kangaroos ein Spiegelbild der gesamten Saison. Das Team von Coach Toni Prostran spielte über einige Phasen der Partie auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten, verlor dann aber zwischenzeitlich im zweiten Viertel völlig den Fokus und geriet dabei vorentscheidend in Rückstand. Erneut zeigte es anschließend eine gute Moral, kämpfte sich wieder heran, um am Ende trotzdem ohne Punkte dazustehen.

Entscheidend für Prostran war bei der 75:87-Niederlage der Einbruch im zweiten Viertel: „Da haben wir das Momentum verloren, freie Würfe plötzlich nicht mehr getroffen und uns acht Turnovers erlaubt.“ Als dann auch noch Kölns überragender Rupert Hennen heiß lief, gerieten die Kangaroos auf die Verliererstraße.

Toni Prostran sieht bei seinen Spielern die Ursache vor allem im mentalen Bereich. „Die Jungs haben verständlicherweise momentan nicht das größte Selbstvertrauen.“ Das habe man unter anderem auch in der Schlussphase gegen Leverkusen gesehen. „Beim Stand von 72:71 hatten wir uns gerade nach mitreißender Aufholjagd die Führung zurückerobert und sogar noch den Ball. Statt in dieser Situation cool zu bleiben, schließen wir überhastet ab und erlauben dem Gegner anschließend in der Defense zwei einfache Lay-Ups.“

Deshalb komme die Spielpause an diesem Wochenende für den Iserlohner Trainer auch genau richtig. „Ich werde viele Gespräche mit den Spielern führen.“ Nachdem in den vergangenen Partien die Gegner in Mittelpunkt der Vorbereitung gestanden hätten, müsse man sich vor der entscheidenden Schlussphase der Saison jetzt vor allem auf sich selbst konzentrieren. „Wir müssen an den Automatismen in unserem Spiel arbeiten. Ziel ist es, unsere Schwächephasen weiter zu minimieren. Ich wünsche mir, dass sie dann gegen Ibbenbüren vielleicht nur noch eine oder zwei Minuten statt sechs oder sieben dauern“, hofft Toni Prostran. Auch am zuletzt durchaus bereits erfolgreichen Doppeln in der Verteidigung werde man weiter arbeiten. „Aber zunächst sollen die Spieler in der Pause erst mal wieder ihren Kopf frei bekommen.“