Iserlohn. Bei der Regionalmeisterschaft der Fußballvariante Futsal hat es der FC Iserlohn mit den besten Teams aus dem Westen zu tun bekommen.

Zum dritten Titel für die Frauen des FC Iserlohn in diesem Winter nach der Kreis- und der westfälischen Meisterschaft hat es zwar nicht gereicht, trotzdem herrscht Zufriedenheit im FCI-Lager über Platz vier bei dei Futsal-Reagionalmeisterschaft, der am Sonntag in Moers erreicht wurde. „Die drei Erstplatzierten sind reine Futsal-Teams, aber selbst mit denen konnten wir mithalten“, lobte Juliane Bauch die eigenen Spielerinnen. Die Torhüterin hat wie schon bei der Westfalenmeisterschaft in Vertretung von Simon Naujoks gemeinsam mit ihrer Teamkollegin uind Partnerin Anna Bauch die Iserlohnerinnen betreut.