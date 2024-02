Iserlohn/Hemer. HTV-B-Jugend zieht gegen den ASV Dortmund den Kürzeren. Negativlauf der Letmather A-Jugend kann auch gegen Senden nicht gestoppt werden

Nur einen Sieg verbuchte der heimische Handball-Oberliga-Nachwuchs. Während die männliche A-Jugend des Letmather TV gegen den ASV Senden von der Rolle war und deutlich unterlag, feierte die weibliche A-Jugend des HTV Hemer einen Heimerfolg gegen Vorwärts Wettringen. Die B-Jugend enttäuschte dagegen im Spiel gegen den ASC Dortmund.

Handball, A-Jugend-Oberliga: Letmather TV – ASV Senden 29:40 (10:16). Nur in der Startphase sah es so aus, als ob das Team von Bernd und Tobias Heidasch sowie Faruk Brahimi den Sieg aus dem Hinspiel wiederholen könnte – 7:6 (13.). Danach nutzt der ASV gegnerische Schwächen im Rückraum (Fehlpässe, technische Mängel) konsequent aus. Die Gäste legten mit sieben Treffern in Folge den Grundstein zum verdienten Auswärtssieg. Auch die Auszeit brachte die Letmather nicht mehr ins Spiel zurück. Zu allem Übel sah Klix noch die rote Karte. Er hatte den ASV-Keeper mit einem Siebenmeter am Kopf getroffen. Über 14:21 (40.) und 21:31 (50.) zeichnete sich die hohe Heimniederlage ab. „Das Abwehrverhalten war schlecht. So kommt man nicht für einen Sieg in Frage“, stellten die Trainer klar. Mit einer ähnlich schwachen Vorstellung wird sich der LTV-Negativlauf auch gegen den Dritten HSG Werther/Borgholzhausen fortsetzen.

LTV: Reising, Becker; Morguet (6/3), Schiltz (6/1), Azek (2), Dudczak, Amelung (3), Rath, Peters (2), Brahimi (4), Lazaridis (1), Klix (1), Menne, Blank (4).

Weibliche A-Jugend: HTV Hemer – Vorwärts Wettringen 39:32 (20:14). Gegen den Vierten lieferte das personell geschwächte Team von Narciso und Manuel Fernandes eine starke Leistung ab und verbuchten den verdienten dritten Saisonsieg. „Wir haben vom Anpfiff an Tempo gemacht und schöne Tore nach sehenswerten Kombinationen erzielt. 32 Gegentore waren uns aber definitiv zu viel“, berichtete das Trainer-Duo. Mit Poorthuis (13/5) und Werning (10), die über die Hälfte der Vorwärts-Treffer erzielten, hatten die Gäste schon starke Kräfte in ihren Reihen. Aber beim HTV setzten gleich drei Spielerinnen die Akzente. Dorstmann (13/2), A. Rastoder (8) und Krasny (7) sorgten für klare Verhältnisse. Über 8:5 (10.) und 13:8 (20.) erspielten sich die Hemeranerinnen bis zur Pause einen Sechs-Tore-Vorsprung. Im zweiten Durchgang kam Vorwärts zwar auf 23:20 (40.) heran, aber der HTV hatte die passende Antwort parat. Mit dem 31:25 (50.) wurden auch die letzten Zweifel ausgeräumt.

HTV: Budde; Ihde (1), A. Rastoder (8), Reiffenrath (2), A. Ebel (3), S. Rastoder (3), Dorstmann (13/2), Bleicher (2), Krasny (7).

Weibliche B-Jugend: HTV Hemer – ASC Dortmund 15:19 (8:11). Gegen den Dritten hielt das Team von Björn Rosier bis kurz vor der Pause gut mit. Der 2:5-Rückstand (10.) wurde egalisiert und mit dem 8:8 (23.) ergaben sich gute Perspektiven für den HTV. Halbzeit übergreifend blieben die Hemeranerinnen aber elf Minuten ohne Torerfolg – 8:14. Damit war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn der Rückstand noch einmal auf 11:15 (42.) reduziert werden konnte. „Unser Kader war ausgedünnt. Da mussten Spielerinnen auf ungewohnten Position eingesetzt werden. Deshalb gab es zu viele technische Fehler“, resümierte der HTV-Coach. In der zweiten Hälfte fehlte es der Hemeraner Abwehr an der nötigen Motivation. Zu oft wurde die Torfrau im Stich gelassen, da haperte es an der Kommunikation.

HTV: Dieckmann, Steinmetz; Böhm, Rosier, Lisa Ebel (1), Scholz (2), Bücker (2), Götter, Laura Ebel (3), Anna Ebel, Luzyna (3), S. Rastoder (4).