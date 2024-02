Iserlohn. B-Junioren behalten im Kellerduell gegen die SG Wattenscheid mit 2:1 die Oberhand. C-Junioren machen es in Delbrück unnötig spannend.

Erfolgreich verlief nach der Winterpause der zweite Rückrunden-Spieltag für die beiden Westfalenliga-Teams des FC Iserlohn. Die B-Junioren, die vor zwei Wochen durch ein 1:1 gegen den SV Rödinghausen die rote Laterne an die SG Wattenscheid weitergereicht hatten, gewannen am Sonntag das Kellerduell gegen das neue Schlusslicht und verkürzten den Abstand zum rettenden Ufer auf einen Punkt. Nach der Auftakt-Niederlage in Wiedenbrück (1:3) festigten die C-Junioren mit einem Auswärtserfolg beim Delbrücker SC ihren sechsten Tabellenplatz.