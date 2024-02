Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben am Donnerstagabend die Straubing Tigers zu Gast. Die jüngsten drei Heimspiele verliefen nicht nach Wunsch.

Den Iserlohn Roosters steht am Donnerstag ein wichtiges Heimspiel bevor. Die Straubing Tigers sind am Seilersee zu Gast, und schon alleine, weil es sich um eine Partie vor heimischem Publikum handelt, ist reflexartig der Optimismus etwas größer. Dabei holten die Roosters in dieser Saison mehr Punkte in der Fremde (27) als zu Hause (25). Allerdings absolvierte das Team auswärts bereits 24 Spiele und damit eines mehr als in der Balver-Zinn-Arena. Ausgerechnet dort lief es zuletzt nicht nach Plan, weil die jüngsten drei Spiele nicht gewonnen wurden. Trainer Doug Shedden unterstellt seiner Mannschaft zumindest nicht, dass sie sich in diesen Begegnungen nicht mächtig ins Zeug gelegt hat. „Nur das Nürnberg-Spiel hat mir nicht gefallen. Gegen Düsseldorf hat uns der Torwart die Show gestohlen, und gegen Ingolstadt hatten wir ja zehn, zwölf Minuten vor Schluss noch 2:0 geführt und letztendlich im Shootout verloren.“