Hemer. Der Sportplatz Ihmert soll 2025 einen neuen Kunstrasen erhalten. Den Ausbau der Discgolf-Anlage zahlt zunächst der TV Deilinghofen.

Klärungsbedarf herrschte bei der ersten Sitzung des Hemeraner Sportausschusses am späten Dienstagnachmittag. Im ersten inhaltlichen Diskussionspunkt ging es um die Haushaltsplanung 2024/25 und dabei konkret um die bevorstehenden Sanierungen des Ernst-Loewen-Sportplatzes in Deilinghofen sowie des Ihmerter Sportplatzes, der zuerst an der Reihe ist und unmittelbar nach Abschluss der Fußballsaison 24/25 in Angriff genommen wird.