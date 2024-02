Hemer. Auch wenn die Gastgeber abgeschlagenes Schlusslicht sind: Einige Ergebnisse lassen aufhorchen. In Hemer gelang fast eine Überraschung.

Beinahe parallel zueinander eröffnen schon an diesem Freitagabend die Topteams der Handball-Verbandsliga den 16. Spieltag: Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede hat dabei die auf dem Papier deutlich anspruchsvollere Aufgabe zu lösen, denn ab 20 Uhr geht es gegen den TuS Ferndorf II, der immerhin Vierter ist. Eine Viertelstunde später ist dann auch Anwurf bei der Reserve der SGSH Dragons in Schalksmühle, wo der HTV Hemer zu Gast ist. Die Gastgeber sind abgeschlagener Letzter, haben in ihren bisherigen 15 Partien lediglich einmal gewonnen, und das gleich zum Saisonstart. In Bösperde gab es einen 23:21-Erfolg. Gegen die Mannschaft des früheren HTV-Trainers Hendrik Ernst feierte Schalksmühle mehr als fünf Monate später auch den nächsten Punktgewinn. Am vergangenen Wochenende trennte man sich 25:25 voneinander.