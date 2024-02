Iserlohn. Shedden schaut entspannt auf die Konkurrenz. Shinkaruk soll den verletzten Drew LeBlanc in den letzten Hauptrundenspielen ersetzen.

Zwei Punkte gegen den Tabellendritten und mit einem Sieg endlich den Heimfluch überwunden – die Iserlohn Roosters müssten eigentlich glücklich auf die Partie gegen Straubing zurückblicken. Dass sie dies allerdings nicht uneingeschränkt machen, liegt daran, dass die Mannschaft im letzten Drittel noch eine 3:0-Führung verspielte und sich so am Ende nach dem 4:3 nach Penaltyschießen mit zwei Zählern zufriedengeben musste. Deshalb reisen die Sauerländer am Samstagmittag mit etwas Wut im Bauch nach Berlin.