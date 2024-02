Iserlohn. Iserlohner unterliegen in der Almelohalle dem Tabellendritten Telekom Post SV Bielefeld mit 1:3. Eigenfehlerquote zu hoch.

Der TuS Iserlohn muss die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionalliga begraben. Seit Samstagabend steht fest, dass die Volleyballer nach der Saison den Gang in die Oberliga antreten müssen. In der heimischen Almelohhalle unterlag der TuS dem Tabellendritten Bielefeld in vier Sätzen.