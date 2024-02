Wiemelhausen. Borchmann-Elf gibt erneut eine Führung aus der Hand. Der Trainer hadert unter anderem mit den konditionellen Problemen seiner Spieler.

In der Fußball-Westfalenliga bleibt der FC Iserlohn gegen die Concordia im sechsten Spiel in Serie ohne Sieg. Wie in der Vorwoche lagen die Waldstädter zunächst in Führung, ehe der Gegner das Spiel nochmal drehte. Trainer Max Borchmann benennt die Gründe.