Iserlohn. Für die endgültig abgestiegenen Regionalliga-Volleyballer des TuS Iserlohn war der Einzug ins Pokal-Halbfinale ein Trostpflaster.

Die Enttäuschung nach dem 1:3 gegen den Post SV Bielefeld war den Volleyballern des TuS Iserlohn deutlich anzusehen. Schließlich bedeutete die Heimniederlage gegen den Tabellendritten aus Ostwestfalen, dass auch die letzten theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt zunichte gemacht worden waren.

Die vier Letzten müssen zurück in die Oberliga

„Stand jetzt sind wir definitiv abgestiegen“, bestätigte am Montag auch Axel Kahl, Leiter der Volleyballabteilung im TuS Iserlohn. „Vor der Saison ist ja vom Verband beschlossen worden, dass die letzten Vier in der Regionalliga nach Abschluss der Spielzeit den Gang zurück in die Oberliga antreten müssen.“ Und dazu gehört nun mal auch Iserlohn als aktueller Drittletzter.

„Das war nicht unbedingt zu erwarten“, zeigt sich auch Kahl ernüchtert vom insgesamt enttäuschenden Saisonverlauf der Mannschaft. „Insbesondere die beiden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten MTV und FCJ Köln haben uns vorentscheidend zurückgeworfen.“

Auch Artjoms Vascenkovs war die Enttäuschung kurz nach der Niederlage am Samstag deutlich anzusehen. © IKZ André Günther | André Günther

Zur Zukunft der Männermannschaft des TuS Iserlohn wollte sich der TuS-Abteilungsleiter noch nicht im Detail äußern. „Wir wollen jetzt erst mal die Saison einigermaßen ordentlich zu Ende bringen.“ Der TuS Iserlohn hat noch zwei, allerdings bedeutungslose Partien zu absolvieren: Am 16. März empfängt er den VC Freudenberg zum letzten Heimspiel in der Almelohalle, eine Woche später geht es für das vorerst letzte Regionalligaspiel zum TSC Gievenbeck II. „Danach werden wir uns mit den Spielern unterhalten, wie es weitergeht“, so Kahl.

Neuer Trainer soll im März präsentiert werden

Früher soll allerdings ein neuer Trainer für die neue Saison präsentiert werden. „Es steht ja schon lange fest, dass unser Spielertrainer-Duo Denny Koard und Konstantin Spenst sein Engagement nur bis zum Saisonende fortsetzen würde“, berichtet Kahl, der hofft, den Nachfolger bereits im März gefunden zu haben, damit er in die Spielergespräche und die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden werden kann.

Der Neue an der Seitenlinie wird dann auch mit den Problemen konfrontiert werden, mit denen die TuS-Volleyballer die komplette Spielzeit zu kämpfen hatten und die Axel Kahl als die Hauptgründe für den Abstieg erkannt hat. „Da ist zum einen die große Verletzungsproblematik in unserem relativ kleinen Kader. Wir haben in vielen Partien einfach nicht in Bestbesetzung antreten können.“ Zuletzt habe sich die Achillessehnenverletzung von Stamm-Zuspieler Lavrenovs schmerzlich bemerkbar gemacht. Auch Mittelblocker Lars Nolle habe lange nicht zur Verfügung gestanden.

Keine optimale Abstimmung durch fehlende Spieler beim Training

Das zweite grundlegende Problem im aktuellen Kader ist die häufige, berufbedingte Abwesenheit einiger Spieler beim Training. „Wenn man im Schichtdienst arbeitet oder auswärts eine Ausbildung absolviert und daher immer wieder Trainingseinheiten verpasst, ist es doch klar, dass die Abstimmung auch bei den Spielen nicht optimal sein kann“, so Axel Kahl, der das aber nicht als Vorwurf an die aktuellen Spieler, sondern nur als Erklärung für die hinter den Erwartungen gebliebene Saison verstanden wissen will.

Ein kleines, sportliches Trostpflaster gab es keine 24 Stunden nach dem besiegelten Abstieg dann aber doch noch für die TuS-Volleyballer: Spielertrainer Konstantin Spenst konnte den erfolgreichen Einzug in das Bezirkspokal-Halbfinale vermelden. „Nach einer turbulenten Partie mit allen Höhen und Tiefen haben wir uns beim Verbandsligisten SG Telstar Bochum am Ende knapp im Tiebreak durchgesetzt.“ Im Pokal-Viertelfinale hatte der TuS dabei erneut mit extremen Verletzungsproblemen zu kämpfen. „Wir hatten nur fünf Spieler plus Libero aus dem Regionalligakader dabei, ergänzt durch zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft.“ Am Ende habe deshalb auch nur das Ergebnis und damit der Einzug ins Halbfinale gezählt, in dem der TuS jetzt am 28. April beim Ligakonkurrenten VC Freudenberg antreten muss.

Bezirkspokal-Viertelfinale: SG Telstar Bochum - TuS Iserlohn 2:3 (25:21, 24:26, 25:23, 17:25, 10:25); TuS: Neweling, Rajt, Schlagner, Spenst, Bork, Rick, Kosianenko, Lesch.