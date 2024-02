Iserlohn. Mit den Play-offs muss sich bei den Iserlohn Roosters niemand mehr beschäftigen. Schon am Freitag kann der Klassenerhalt gelingen.

Es klingt widersprüchlich: Zwar muss in der DEL aufgrund des nahenden Endes der Hauptrunde von Spieltag zu Spieltag weniger gerechnet werden, aber das wird dafür inzwischen umso intensiver getan. Nach jeder Partie können jetzt Entscheidungen feststehen. So ist durch die 3:6-Niederlage der Iserlohn Roosters in Berlin klar, dass der Play-off-Zug ohne Doug Shedden und sein Team abfahren wird. Die Enttäuschung darüber hält sich aber in Grenzen. Shedden sagte am Montag, dass er darüber noch gar nicht nachgedacht habe. „Ich bin mit dem Auftrag nach Iserlohn gekommen, das Team in der Liga zu halten. Und was das angeht, haben wir alles in der eigenen Hand.“ Auf die Geschehnisse vom Wochenende, über die er nicht glücklich ist, ging er nur kurz ein. „Am Freitag haben die drei Gegentore eine bessere Ausbeute und Ausgangslage verhindert, und am Sonntag sind wir nicht so aufgetreten, um erfolgreich zu sein.“ Das habe aber auch daran gelegen, dass das der Gegner nicht zugelassen hat.