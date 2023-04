Artur Grass verlässt Iserlohn und geht nach Ingolstadt

Iserlohn. Nach dem Aufstieg in die DNL 1 trennen sich die Wege von U20-Trainer Artur Grass und den Young Roosters. Es gibt aber bereits einen Nachfolger.

Die U20 der Young Roosters werden das Abenteuer DNL 1 ohne ihren Aufstiegs-Trainer angehen müssen. Artur Grass verlässt nach drei Jahren die Iserlohner und wechselt zum Ligakonkurrenten aus Ingolstadt. „Wir bedanken uns bei Artur Grass für die geleistete Arbeit und dass er das Team zum Aufstieg in die DNL 1 geführt hat. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, bedankt sich Axel Müffeler, Sportlicher Leiter der Young Roosters, im Namen der gesamten Organisation.

„Ich durfte drei wunderschöne Jahre in Iserlohn erleben. In dieser Zeit habe ich viele tolle Menschen kennengelernt. Iserlohn hat mir die Chance gegeben, mich als Trainer weiterzuentwickeln. Dafür möchte ich mich bei allen beteiligten Personen bedanken“, so Grass.

Nachfolger von Grass wird Noureddine Bettahar

Einen Nachfolger haben die Iserlohner bereits gefunden. Noureddine Bettahar wird Artur Grass als U20-Coach beerben. Bettahar kann auf eine interessante Spielerkarriere zurückblicken. Der gebürtige Pole kam 2008 zum Mannheimer ERC und wechselte 2011 nach Salzburg in die Red Bull Nachwuchsakademie. Von dort aus zog es ihn wieder nach Deutschland, bis er 2016 die Schlittschuhe für die Iserlohn Roosters in der DEL schnürte. Nach diversen weiteren Stationen in der DEL 2 beendete er seine Spielerkarriere 2021.

In den letzten drei Jahren bildete sich Bettahar als Trainer fort und absolvierte letzte Saison den B-Schein. Als Trainer durfte er an der Seite von Christian Lorch Erfahrungen beim MERC und der Baden-Württemberg-Auswahl sammeln. Für die kommende Saison ist die A-Lizenz das Ziel. „Noureddine ist ein junger Trainer, der extrem motiviert ist. Er kennt die Organisation und das Umfeld. Wir möchten ihm die Chance geben, sich in Iserlohn zu beweisen und sich als Trainer weiterzuentwickeln. Wir haben uns bewusst für ihn entschieden. Er bekommt unsere volle Unterstützung“, freut sich Axel Müffeler auf die neue Zusammenarbeit.

Es gab bereits den ersten Kontakt mit der Mannschaft

Bettahar hat bereits Kontakt zur Mannschaft aufgenommen und wird offiziell zum Vorbereitungscamp in Iserlohn erwartet.„Ich weiß, dass auch noch andere Trainer mit mehr Erfahrung im Rennen um die Stelle waren. Daher freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe. Ich bin sehr dankbar, für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde alles dafür geben, die Organisation gemeinsam mit dem vorhandenen Team weiterzuentwickeln und neue Projekte anzutreiben“, freut sich Bettahar.

Ein weiterer wichtiger Schritt konnte im Athletikbereich vollzogen werden. Der Athletik-Partner B2B Performance wird zukünftig die U20 Mannschaft im Off-ice-Bereich betreuen. „Der Verein möchte alles dafür geben, dass sich die Jungs beim Training weiterentwickeln. B2B wird in Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung das Training anpassen und noch professioneller gestalten“, so Tim Schneider, erster Vorsitzender der Young Roosters. Bereits in der kommenden Woche finden die Eingangstests für die U20 und U17 statt, so dass zum 1. Mai 2023 das Sommertraining starten kann.

