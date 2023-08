Athleten des LAZ Iserlohn überwinden inneren Schweinehund

Jill Keßler vom LAZ Iserlohn nahm am Zugspitz-Ultratrail teil.

Iserlohn. Athleten des LAZ Iserlohn haben am größtem deutschen Trailrun-Event teilgenommen. Jill Keßler und Stefan Stolle finishten beim Zugspitzlauf.

Beim Zugspitz-Ultratrail-Lauf standen auch zwei Vereinsmitglieder des LAZ Iserlohn an der Startlinie. Neuling Jill Keßler und Routinier Stefan Stolle kamen dabei auf unterschiedlichen Strecken ins Ziel.

Der Zugspitz-Ultratrail ist die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Insgesamt kann zwischen sechs Rennen ausgewählt werden. Der kürzeste Lauf ist der Grainau-Trail mit einer Länge von 14 Kilometern und einer Höhendifferenz von rund 500 Metern im Aufstieg und 550 Metern im Abstieg. Die Königsdisziplin ist der Ultratrail, der eine Länge von 111 Kilometern aufweist und bei dem 5180 Meter bergauf und die gleiche Differenz auch wieder bergab gemeistert werden müssen. Pro Lauf gibt es je drei Wertungsklassen bei den Damen und den Herren.

Harter Premierenlauf für Jill Keßler auf dem Grainau-Trail

Jill Keßler, für die der Start eine Premiere bei einem Ultratrail-Lauf war, hatte sich zum Einstieg für die kürzeste Variante, den Grainau-Trail, entschieden. Für Stefan Stolle, der bereits über hinlängliche Wettkampferfahrung im Traillaufen verfügt, sollte es der Leutasch-Trail mit einer Länge von 69 Kilometern und Höhendifferenzen von 2950 Metern bergauf und 3360 Metern bergab sein. Bei allen Läufen lag das Ziel in Garmisch-Partenkirchen, die Startorte variierten aufgrund der unterschiedlichen Streckenlängen.

Nach dem Startschuss und einer Wegstrecke von 400 Metern musste die Trasse der bekannten Zugspitz-Zahnradbahn gequert werden. Diese kam den Teilnehmenden dann auch direkt in die Quere. Während die ersten noch vor der Bahn durchlaufen konnten, musste Jill Keßler abwarten, bis die Bahntrasse wieder frei war. Auf den ersten gut zwei Kilometern waren wenige Höhenmeter zu überwinden. Von Kilometer drei bis fünf ging es dann bergauf.

Auch Stefan Stolle meisterte den Zugspitz-Ultratrail. Foto: Jill Keßler

Oben angekommen, wartete die Verpflegungsstation auf 1180 Metern, dem höchste Punkt des Laufs. Nach kurzer Trink- und Essenspause ging es weiter. Bis Kilometer zehn konnte die Iserlohnerin locker weiter laufen, danach folgte ein letzter kurzer Anstieg, und dann ging es auf einer einen Kilometer langen Schotterpiste steil bergab. Unten angekommen, wurden die letzten drei Kilometer auf Asphalt gelaufen. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren hier schon erschöpft, so dass Jill Keßler noch einige Plätze gut machen konnte und in 2:03:03 Stunden das Ziel erreichte. Insgesamt kam sie damit auf Platz 167 von 301 Frauen (Klasse Master Women: Platz 122).

Für Stefan Stolle begann der Leutasch-Trail mit einer flachen Passage, um dann direkt 930 Höhenmeter bergauf über das Scharnitzjoch zu meistern, wo mit 2050 Metern auch der höchste Punkt der Strecke erreicht war. Anschließend folgte eine Passage von 1000 Höhenmetern den Berg hinunter Richtung erster Verpflegungspunkt. Danach kam ein flaches bis welliges Profil Richtung Leutascher Geisterklamm, Mittenwald, anschließend hoch Richtung Ferchensee und dem bekannten Schloss Elmau. Bei Kilometer 35 war die Halbzeit erreicht. Danach ging es noch mal 300 Höhenmeter hoch zum Eckbauern und anschließend 500 Meter abwärts in die Partnachklamm.

Stefan Stolle lief 70 Kilometer in etwas über elf Stunden

Jetzt hieß es für Stefan Stolle, die letzten Kräfte zu sammeln, um auf dem sehr steilen nächsten Teilstück 1200 Höhenmeter zum Osterfelderkopf zurückzulegen. Bergab mussten dann Stufen und Steine überwunden werden. Am Ende standen 70,7 Kilometer mit 3095 positiven und 3493 negativen Höhenmetern auf seiner Uhr. Mit der Zeit von 11:13:31 Stunden erreichte er einen sehr guten 96. Platz in der Gesamtwertung unter insgesamt 301 männlichen Teilnehmern. In seiner Altersklasse „Master Men“ stand schließlich Platz 35 zu Buche.

