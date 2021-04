Auch der DFB zieht einen Schlussstrich

Am 19. September 2020 bestritt der FC Iserlohn in grau-schwarzen Trikots sein erstes – und einziges Heimspiel. Damals war Bayer Leverkusen zu Gast am Hemberg-Nordhang und siegte 3:0.

Iserlohn. Jetzt ist es amtlich: Die Fußball-B-Juniorinnen-Bundesliga mit dem FC Iserlohn ist abgebrochen worden.

Das war zu erwarten: Der Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in seiner Sitzung am Freitag die ihm unterstellte B-Juniorinnen-Bundesliga ohne Wertung abgebrochen, es wird kein Deutscher Meister ermittelt. Weil es analog zu den männlichen Nachwuchsklassen keine Absteiger gibt, verbleibt der FC Iserlohn auch in der Saison 2021/22 in der höchsten Spielklasse.

Anders sieht es in der Aufstiegsfrage aus. Werden dem DFB fristgerecht Aufsteiger aus den jeweiligen Regional- bzw. Landesverbänden gemeldet und kommt es so zu einer Aufstockung der drei Staffeln Nord/Nordost, West/Südwest und Süd, erfolgt in der Saison 2021/22 die Reduzierung auf die ursprüngliche Gruppenstärke von zehn Mannschaften durch vermehrten Abstieg. Die neue Saison soll keinesfalls vor dem 8. August beginnen. Damit soll den Vereinen die nötige Planungssicherheit für die Gestaltung der Sommerpause gegeben werden.

Erhöhte Zahl der Absteiger beunruhigt Naujoks nicht

Nach dem Abschluss der beim männlichen Bundesliga-Nachwuchs geplanten Relegation wird Anfang Juli die konkrete Ausgestaltung aller Spielrunden vorgenommen. Auch der DFB-Pokal wurde abgebrochen. Weil keine Qualifikationsspiele ausgetragen werden können, wird das Starterfeld der Saison 2020/21 in der nächsten Runde komplett übernommen. Simon Naujoks, Trainer der Iserlohner B-Juniorinnen, gibt sich betont zuversichtlich. „In den Jahren davor haben wir uns stets um einen Platz verbessert. Primäres Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, aber mit unserem gewachsenen Kader könnten wir auch mal in Richtung Mittelfeld schauen.“

Seit geraumer Zeit wurde beim FC Iserlohn der Jahrgang 2005/06 gezielt für höhere Aufgaben aufgebaut. Simon Naujoks weint der vorzeitig beendeten Saison keine Träne nach. „Wir haben zwar alle vier Spiele verloren, aber Sorgen habe ich mir keine gemacht. Ich habe uns nicht als potenziellen Absteiger gesehen. Aber ab jetzt schauen wir nach vorne.“

Planungen am neuen Kader laufen auf Hochtouren

Im neuen Bundesliga-Kader gibt es allein aus altersbedingten Gründen eine Fluktuation. Den Kader der Landesliga-Frauen verstärken Eliz Canci, Leonie Langenbach und Annika-Henke, während Miriam Kreft und Sina Breitling in die zweite Mannschaft aufrücken. Luise Heusner und Zoe Zech schließen sich dem SV Berghofen an. Als Neuzugänge stehen Nela Schlott (SV Bommern 05) und Adelina Schürholz (LTV 61 Lüdenscheid) bereits fest. Anna Anschütz kommt aus der eigenen U16. „Da werden im Laufe der Zeit noch weitere Talente folgen. Außerdem gibt es Gespräche mit externen Spielerinnen, die ich kenne. Einige davon waren schon früher mal zum Probetraining bei uns“, erklärt Simon Naujoks.

Der FC Iserlohn gehört seit der Saison 17/18 ununterbrochen der B-Juniorinnen-Bundesliga an, die Premiere 15/16 endete mit dem sofortigen Wiederabstieg.