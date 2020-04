Iserlohn. SGW Iserlohn bleibt in der zweiten Bundesliga. Hiltmanns Wunsch: „Endlich wieder trainieren.“

Nun ist es amtlich: Auch die Wasserballer beenden ihre Saison vorzeitig. Unverändert, also ohne Auf- und Absteiger ermittelt zu haben, geht es in die Saison 2020/21, die nach jetzigem Stand der Dinge turnusmäßig Mitte November beginnen soll. Darüber wurden die Vereine am Wochenende informiert.

„Unsere letzte offizielle Trainingseinheit hatten wir am 10. März“, berichtet Andreas Hiltmann, sportlicher Leiter des heimischen Zweitligisten SGW Iserlohn. Seither, so erzählt er weiter, habe es weder gemeinsames Training noch irgendwelche Treffen der Spieler gegeben. Lediglich per Telefon oder über die sozialen Medien stehe man miteinander in Kontakt. „Selbst wenn wir im Juli oder August noch hätten spielen können, wäre das ohne eine ordentliche Vorbereitung kaum möglich gewesen“, gibt Hiltmann zu bedenken. „Bundestrainer Hagen Stamm hat es auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, dass die Spieler das Gefühl für das Wasser verlieren.“

Dennoch haben sich die Akteure spezielle Übungen, die Bundesligaspieler ins Netz gestellt haben, angeschaut oder heruntergeladen. „Natürlich weiß man am Ende aber nicht, wer was gemacht hat“, sagt Andreas Hiltmann, der mit seinem Team auf die Rückkehr ins Wasser brennt. „Sobald es möglich ist, machen wir das, ganz gleich, wann die Saison beginnt.“ Und er fügt hinzu, dass allen nicht nur der Sport, sondern auch das mannschaftliche Miteinander fehlt.

Dass die SGW erneut in der 2. Wasserball-Liga an den Start gehen kann, hält Andreas Hiltmann für gerecht. Zwar waren die Iserlohner zum Zeitpunkt des Abbruchs Tabellenletzter, wiesen aber ebenso wie die davor platzierten Uerdinger vier Pluspunkte auf. Die auf Rang sechs geführten Lünener sind zudem nur zwei Pluspunkte entfernt. „Wir hätten noch einige lösbare Aufgaben vor uns gehabt, gerade in den eigenen Freibädern. Da wäre es gut möglich gewesen, die nötigen Punkte zu holen“, macht der sportliche Leiter der SGW deutlich.

Schaden im sportlichenBereich überschaubar

Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer beim SV Iserlohn 95, einem der beiden Trägervereine der SGW, richtet aktuell das Schwimmerbecken im Heidebad, im Sommer Trainingsstätte der Wasserballer, her und ist davon überzeugt, dass es eine Freiluftsaison 2020 geben wird. „Nur wann es losgeht, kann man nicht sagen. Wir sind jederzeit bereit“, so Brinkschulte, der den finanziellen Schaden im sportlichen Bereich für überschaubar hält, weil beispielsweise die Schwimmer derzeit auch nicht zu Wettkämpfen fahren, was enorme Meldegebühren verschlingt. „Für den Badbereich ist das aber etwas ganz Anderes“ macht er deutlich.