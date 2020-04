Auch ohne Preis ein überzeugter Ehrenamtler

Iserlohn. Ernst Greve musste in Corona-Zeiten auf das „Dankeschön-Wochenende“ des DFB in Rostock verzichten.

Dieses letzte April-Wochenende hatte er sich im Kalender schon vor Monaten dick angestrichen. Jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit führt zwar zu so mancher Auszeichnung in Form von Urkunde oder Anstecknadel, aber diese Ehrung ist schon etwas Besonderes. Ernst Greve, Geschäftsführer des FC Iserlohn, sollte am letzten Freitag in Rostock den DFB-Ehrenamtspreis verliehen werden. Der Fußball-Kreis hatte den 68-Jährigen vorgeschlagen, der neben der langjährigen Vereinsarbeit auch als Freizeit- und Breitensportobmann im Kreisvorstand aktiv ist.

„Es wäre sicher schön geworden“, sagt Greve und verweist auf ein buntes Programm mit Hafenrundfahrt in Warnemünde und Besuch des Drittligaspiels zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Absage der Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie schon vor über einem Monat vorgenommen, und ob dieses „Dankeschön-Wochenende“ des DFB in diesem Jahr überhaupt noch stattfindet, ist ungewiss.

Ein Mann wie Ernst Greve braucht jedoch keine Anerkennung in dieser Form, um sich weiter für den Fußball vor Ort zu engagieren. Ihn bringt man stets mit dem TuS respektive dem FC Iserlohn in Verbindung, dabei kam er erst 1989 zum Hemberg. Wenn er heute auf 60 Jahre Fußball zurückblickt, dann denkt er an die Anfänge beim VfL Iserlohn in der Läger, an erfolgreiche Jugendjahre bei Borussia Dröschede und an die Bezirksliga-Spielzeiten bei der SG Grüne und beim SSV Kalthof.

Fragt man ihn nach besonderen Ereignissen in seiner Aktivenzeit, dann fallen ihm spontan zwei ein. „In Dröschede haben wir damals gegen die Jugend von Borussia Dortmund und Schalke 04 gespielt, was uns mächtig stolz gemacht hat“, erinnert sich Greve. Da war er im übrigen Torwart. Später wechselte er das Metier und wurde zum Schrecken der gegnerischen Keeper. In seiner Zeit in der Grüne war er sogar einmal Torschützenkönig in der Bezirksliga, was er als besonderen persönlichen Erfolg wertet. Mit fortschreitendem Alter bevorzugte er defensivere Rollen. „Die Rückennummern wurden mit der Zeit immer niedriger.“

Bei der SG Grüne einmal Bezirksliga-Torschützenkönig

Als sich Greve 1980 beim SSV Kalthof verabschiedete, wurde der Fußball im Betriebssport sein neues Steckenpferd. Zusammen mit Reinhard Hilbrand organisierte er bis 2004 den Betrieb bei der BSG Bremke. Parallel dazu kümmerte er sich um die Alten Herren des TuS, und er ließ sich 2007 auch überzeugen, dass er der richtige Mann für Vorstandsarbeit sei. Damals hatte der Traditionsverein bereits den Tiefpunkt erreicht und spielte nur noch in der Bezirksliga. Denkwürdig war die Abstiegssaison 2004/05, als die 46er mit null Punkten auf dem Konto die Landesligaserie beschlossen. Aber wer tief fällt, hat auch die Chance, sich wieder hochzuarbeiten. Und Greve war dabei.

Als 2009 die Fußball-Initiative Nordkreis ins Leben gerufen wurde, war er zur Stelle und half in der Organisation der Gastspiele von Bundesligisten in Iserlohn. „Das waren Highlights, die heute schwer darstellbar sind. Die Vereine verlangen Garantiesummen, und welcher Sponsor will dafür schon gerade stehen“, bedauert der seit 20 Jahren in Menden wohnende Iserlohner, dass es solche Großereignisse vor Ort nicht mehr gibt.

Als Verkaufsleiter in der Galvanisierbranche arbeitete Greve bis zum 60. Lebensjahr, und mit dem Eintritt in den Ruhestand verband nicht zuletzt Ehefrau Margitta die Hoffnung auf entschieden mehr Freizeit. Doch die Übernahme der Geschäftsführung beim 2012 gegründeten FC Iserlohn und das Engagement auf Kreisebene erwiesen sich als limitierende Faktoren.

Seit über 30 Jahren ist Gran Canaria das Urlaubsziel

Zeit für Urlaube auf den beiden bevorzugten Inseln bleibt den Greves aber schon noch. Neben Norderney ist es Gran Canaria. „Vor über 30 Jahren hatte ich eine chronische Bronchitits, und mein Arzt empfahl mir wegen des Klimas Gran Canaria. Und seitdem sind wir in jedem Jahr dort“, berichtet Ernst Greve. Für den Mai war turnusmäßig wieder der Trip auf die Kanaren geplant, der in Corona-Zeiten schon längst gecancelt wurde. „Reisen ist zwar unser schönstes Hobby, aber wir wollen jetzt nicht klagen“, findet sich Greve mit der aktuellen Situation ab. Dass das regelmäßige Kartenspielen mit Freunden ebenso ausfällt wie die Fahrten nach Hessen, wo die Familie seiner Tochter mit den beiden Enkelkindern lebt, führt nun zu Beschäftigungen, die ansonsten wohl nicht auf der Tagesordnung gestanden hätten. „Jetzt gestalten wir gerade unseren Garten um“, schildert Greve seine Aktivitäten in Zeiten der Kontaktbeschränkungen.

Die Geschäftsführertätigkeit beim FCI fordert ihn derzeit natürlich weniger als ansonsten üblich, und wann wieder an normales Fußballspielen zu denken ist, will er lieber nicht prognostizieren. Aber er freut sich auf die neue Mannschaft des Westfalenligisten. „Wir haben jetzt junge Leute in der sportlichen Verantwortung, die enorm engagiert und gut vernetzt sind. Ich glaube, dass sie uns voranbringen“, verweist er auf das Trio Max Borchmann, Lukas Lenz und Dominik Lipki. Denn eines ist auch klar: Was selbst in den guten Zeiten des TuS nicht klappte, soll mit dem FCI beizeiten gelingen: Der Aufstieg in die Oberliga. Ernst Greve verspürt noch Energie genug, um dazu seinen Beitrag zu leisten. Ob mit oder Ehrenamtspreis.