Auf den Spuren der Iserlohn Kangaroos

Die Teilnehmer für das Finale der Basketball-Kreismeisterschaften für Grundschulen (23. Februar, Matthias-Grothe-Halle) stehen fest. Bei den Qualifikationsturnieren, die in dieser Woche in Lüdenscheid und Iserlohn stattfanden, haben sich acht Mannschaften für die Endrunde qualifiziert: Neben dem Titelverteidiger Südschule, der in diesem Jahr mit zwei Mannschaften den Sprung ins Finale schaffte, haben sich aus Iserlohn noch die Grundschule Hennen und die Grundschule Saat für die KM-Endrunde qualifiziert. Aus Lüdenscheid komplettieren die Grundschulen West, Knapper und Bierbaum sowie Regenbogen aus Halver das Achterfeld für das Finale.

Talente erhalten sportliche Grüße von Kangaroos-Profis

„Coronabedingt haben wir in diesem Jahr in der Vorrunde etwas anders agieren müssen. Wir sind aber froh, dass wir überhaupt spielen konnten“, sagt Zlata Dahmen, Geschäftsstellenleiterin der Iserlohn Kangaroos und Schulkoordinatorin beim Basketball-Proficlub. Anders als sonst üblich hatten die Kangaroos aus Gründen des Infektionsschutzes keine Spieler oder Funktionäre zum Turnier schicken können. „Das ist verantwortungsvoll und sehr verständlich“, sagt Schullteier Uli Römer von der Südschule, die in diesem Jahr in Kooperation mit Georg Kleine vom Westdeutschen Basketballverband (WBV) das Qualifikationsturnier organisierte.

Die Kangaroos haben aber trotz aller Pandemie-Hürden sportliche Grüße an die jungen Basketball-Talente aus den Grundschule gesendet: Freikarten für die Heimspiele, Mannschaftsposter mit Widmungen und Saisonmagazine gab es als kleine Geschenke. „Das ist eine schöne Geste und hat die Kinder und uns sehr gefreut“, berichtet Schulleiter Römer, der auch das sportliche Abschneiden der Südschulen-Teams lobte. Die von Lehrerin Almut Ueding gecoachten „Tiger“ und von Lehrer Thomas Vorschulze gecoachten „Pinguine“ zeigten Spielfreude, belegten in der Vorrunde die Plätze zwei und vier. Die „Mission Titelverteidigung“ ist für die Südschule am 23. Februar möglich, wobei Römer betont: „Wichtig sind Bewegung und das gemeinschaftliche Erlebnis.“

Diese Aspekte stellt auch Kangaroos-Schulkoordinatorin Zlata Dahmen in den Mittelpunkt: „Die Kinder haben doch enorme Einschränkungen in der Pandemie und da bilden Sport im Allgemeinen und Basketball im Besonderen eine willkommene Abwechslung.“

