Auf einem guten Weg zurück zur Normalität

Sümmern. Intensiver Betrieb auf dem Segelflugplatz Sümmern. Gute Vorbereitung in den Wintermonaten zahlt sich aus.

Bestes Wetter und reger Flugbetrieb herrschte an Pfingsten auf dem Segelflugplatz in Sümmern, wo der Aero Club Hagen seit vielen Jahren seine sportliche Heimat hat. In Corona-Zeiten ist trotz aller Lockerungen ein geregelter Sportbetrieb noch eher die Ausnahme, doch für den Außenstehenden lässt sich im Vorbeigehen nur schwer erkennen, worin sich das Vereinsleben von der Normalität unterscheidet.

Dirk Jakobs, der Pressesprecher der Sümmeraner Segelflieger, ist dann auch froh, den aktuellen Status mit einem fast normalen Flugbetrieb wieder erreicht zu haben. Seit dem 15. Mai wird in Sümmern wieder geflogen, so dass die Pause durch die Corona-Pandemie nur etwas mehr als einen Monat dauerte. „Wir haben ja einen großen Teil der erforderlichen Werkstattarbeit schon im Winter erledigt, so dass wir relativ schnell nach der Lockerung vom 7. Mai für einen Start bereit waren“, berichtet er.

Auch während der Zeit vom Saisonstart bis Anfang Mai waren immer wieder Vereinsmitglieder an den 14 unterschiedlichen Segelflugzeugen des Vereins sowie am Motorsegler und am motorisierten Schleppflugzeug im Hangar des Clubs tätig. „Allerdings durfte sich immer nur eine Person an einem Flugzeug befinden. Das war die Vorgabe“, macht Jakobs deutlich.

Er ist froh, dass sich jetzt wieder vieles normalisiert hat. Auch die Einnahmeausfälle durch die vorübergehende Schließung der Kantine und den Wegfall des Getränkeverkaufs blieben überschaubar. Etwas größere Nöte hatten da schon die Flugschüler, die sich auf ihre Prüfungen im Frühjahr vorbereiten wollten. Hier wurde jetzt vom Verband die Frist bis zum 31. Oktober verlängert. „Und wenn es sein muss, ist das auch noch nicht das letzte Wort des Verbandes“, betont Dirk Jakobs, der selbst am 15. Juni eine Prüfung gehabt hätte.

Jüngster Flugschüler hatseine Prüfung bestanden

Dennoch kann er auch schon erste Erfolge vermelden. So haben bereits drei Aspiranten aus dem Verein vor ein paar Tagen ihre Prüfungen bestanden, darunter mit Moritz Debudaj auch der bislang jüngste Flugschüler des Vereins, der je eine Prüfung absolviert hat. Der wollte zwar ursprünglich bereits an seinem Geburtstag am 12. April, als er das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren erreicht hatte, den Schein machen, doch ein paar Wochen später hat es dann geklappt.

Eine kleine Änderung müssen die rund 150 Vereinsmitglieder, sofern sie sich für die Teilnahme am Sommercamp eingetragen haben, aber dennoch hinnehmen. „Wir werden das Camp diesmal nicht, wie alle zwei Jahre üblich, auswärts stattfinden lassen, sondern erneut in Sümmern ausrichten. Und diesmal auch ohne entsprechendes Zeltlager“, erläutert Dirk Jakobs, der aber dennoch froh ist, dass die intakte Gemeinschaft der Segelflieger in Sümmern endlich wieder gemeinsame Aktivitäten, wenn auch mit Augenmaß, starten kann.

Dass das auch jetzt schon funktioniert, wird am vorgelagerten Kinderspielplatz deutlich. Im vergangenen Jahr hatte man die finanziellen Mittel für eine Renovierung zusammengetragen, die nun in Eigenarbeit durchgeführt wird. Und auch sonst läuft eigentlich alles wie immer. Zahlreiche Helfer kümmern sich darum, dass die Flugzeuge starten können. Das geschieht wahlweise per Seilwinde oder mit dem Schleppflugzeug.

Ausgeprägte Bereitschaftzur Hilfe beim Starten

„Alleine kann man nicht fliegen. Man benötigt immer mindestens zwei, drei Helfer, um abzuheben. Und die Bereitschaft, dem Vereinskameraden zu helfen, ist bei uns sehr ausgeprägt“, sagt Dirk Jakobs. Der hofft nun mit seinen Mitstreitern, dass sich das Vereinsleben Schritt für Schritt weiter normalisiert, der befürchtete Rückfall (in Form einer zweiten Welle) ausbleibt, und in den Zweisitzern bald auch ohne Mund- und Nasenschutz geflogen werden kann.

Ein wichtiger Schritt zur Normalität ist bereits an diesem Wochenende erfolgt, denn da wurden wieder die ersten mehrstündigen Streckenflüge durchgeführt. Diese besondere Herausforderung der Segelfliegerei war vor wenigen Tagen noch nicht möglich.