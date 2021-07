Auf zum Benefiz-Spiel im Hemberg-Stadion

Iserlohn. Der FC Iserlohn lädt am Freitag um 19 Uhr zu einem Benefiz-Spiel gegen Regionalligisten RW Essen ins Hemberg-Stadion.

Fast zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Deutschland sind die schlimmen Bilder der Verwüstung bei vielen Menschen noch immer in den Köpfen verhaftet. Doch das Hochwasserdrama, das auch Iserlohn und Umgebung nicht verschont hat, beschert heute ein sportliches Highlight im Hemberg-Stadion. Der FC Iserlohn erwartet um 19 Uhr den Regionalligisten Rot-Weiss Essen zu einem Benefizspiel.

„Wir wollen wie viele andere auch helfen und speziell die Hochwasser-Betroffenen in Lasbeck unterstützen“, erläutert FCI-Geschäftsführer Ernst Greve die in wenigen Tagen realisierte Idee. Über Damian Jamro (RWE-Direktor Organisation, Sportadministration und Ticketing) wurde der Kontakt zum Traditionsklub im Essener Norden hergestellt, nach Rücksprache mit der sportlichen Leitung ließ die Zusage nicht lange warten. „Da muss man nicht zweimal überlegen, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist“, meint Jamro. Viereinhalb Jahre stürmte der Torjäger für den TuS Iserlohn, ehe er 2002 vom Hemberg an die Essener Hafenstraße wechselte und dort nach dem Karriere-Ende seine berufliche Heimat fand.

Die Einnahmen aus dem Benefizspiel werden geteilt, da auch Essen vom Unwetter betroffen ist und der Klub sich ebenfalls für eine Spendenaktion engagiert. Im Reviersport betonte RWE-Trainer Christian Neidhart, dass man gerne das Iserlohner Angebot angenommen habe. „Auch wir wollen unseren Teil dazu beitragen, den Menschen, die es jetzt nicht einfach haben, ein wenig zu helfen.“

Um in der Waldstadt auflaufen zu können, sagten die Essener einen für heute geplanten Test beim FSV Frankfurt ab. Gestern Abend absolvierte der Traditionsverein ein Vorbereitungsspiel beim Süd-Westfalenligisten Kickers Offenbach. Die Essener übernachteten in Hessen und reisen von dort direkt zum Hemberg an. Die Zuschauer dürfen sich auf einen ambitionierten Regionalligisten freuen, der in der vergangenen Saison trotz 90 Punkten knapp den Aufstieg in die dritte Liga verpasst hat.

Essen nimmt wieder die 3. Liga ins Visier

In der am 18. August beginnenden Saison starten die Essener einen neuen Versuch. „Wir werden alles dafür tun, um mit aller Kraft und Macht, die wir haben, diesen Schritt zu tätigen“, versichert Jamro. Die Gäste leiten zwar einen personellen Umbruch ein, doch mit wenigen Ausnahmen sind fast alle Leistungsträger der Stammformation geblieben. Darunter sind viele DFB-Pokal-Helden wie beispielsweise Torjäger Simon Engelmann oder Schlussmann Daniel Davari. Sie trugen maßgeblich dazu bei, dass im abgelaufenen Pokalwettbewerb die Bundesligisten Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf im Stadion Essen scheiterten, ehe im Viertelfinale Holstein Kiel alle Final-Träume platzen ließ.

Für den gastgebenden Westfalenligisten wird es ein interessantes Spiel. „Das ist ein Verein, der nicht in die Regionalliga, sondern mit dieser Qualität in die dritte Liga gehört“, weiß FCI-Trainer Max Borchmann und versichert zugleich: „Wir werden uns nicht hinten reinstellen, sondern wollen aktiv mitspielen und unseren Fußball, den wir trainieren, versuchen umzusetzen. Wenn wir am Ende dafür bestraft werden und Dresche kriegen, dann ist das auch ein Lernprozess. Im Vordergrund steht ohnehin der gute Gedanke.“

Bereits am Samstag (15 Uhr) bestreiten die Iserlohner ihren nächsten Test beim Oberligisten Sprockhövel, das einen Tag später geplante Vorbereitungsspiel beim Westfalenligisten TuS Sinsen wurde allerdings abgesagt – die Belastung von drei Partien binnen 68 Stunden wäre dann doch zu viel.

Hoffnung auf eine ansprechende Kulisse

Jetzt hoffen alle Beteiligten auf eine ansprechende Kulisse, zumal auch viele Fans aus Essen nach Iserlohn anreisen wollen. „Die Nachfrage ist gut“, sagt Ernst Greve: „Wenn 500 bis 800 Zuschauer kommen würden, wären wir schon zufrieden. Jeder Cent zählt.“

Der Eintritt beträgt zehn Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Zwei Abendkassen sind geöffnet, hinzu kommt eine flexible Kasse für jene Besucher, die im Vorverkauf ein Ticket für das Benefiz-Spiel erworben haben.

Hygiene-Regeln: Es herrscht zwar keine Maskenpflicht, aber zumindest die Abstandregeln sollten befolgt werden. Darauf wird auch der Stadionsprecher vermehrt hinweisen.

Am Mittwoch wartet bereits ein weiterer Leckerbissen auf alle Iserlohner Fußball-Anhänger. Dann kommt die in der Oberliga spielende U23 des Zweitligisten FC Schalke 04 zum Hemberg, auch hier soll der Erlös den Hochwasser-Opfern gespendet werden.

