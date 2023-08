Aufholjagd müder Iserlohn Roosters wird nicht belohnt

Kitzbühel. 0:3 heißt es zwischenzeitlich aus Sicht des Teams von Greg Poss im Test gegen Linz. Die anstrengenden Tage haben Spuren hinterlassen.

Am Ende waren keine Kräfte mehr vorhanden: Die Iserlohn Roosters verloren ihre Testbegegnung gegen Linz zum Abschluss ihres Trainingslagers, weil selbst ein Aufbäumen im Schlussabschnitt nicht mehr zu einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit ausreichte.





Eishockey, Testspiel: Iserlohn Roosters - Steinbach Black Wings Linz 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Ohne den verletzten Drew LeBlanc, Lukas Jung und Kevin Reich (beide Pause) traten die Roosters gegen Linz im Sportpark Kitzbühel an. In einem ereignisarmen ersten Drittel dauerte es bis zur neunten Minute, ehe Mitch Eliot die erste und gleichzeitig größte Chance der Iserlohner besaß. Völlig frei kam der Verteidiger zwischen den Bullykreisen zum Schuss, den Rasmus Tirronen im Linzer Kasten jedoch abwehrte. Kurze Zeit darauf traf Barinka nur die Brust des Linzer Goalies (13.).

Bis zum Rückstand lassen die Roosters nicht viel zu

Es war jedoch nicht zu übersehen, dass die Sauerländer bei weitem nicht so spritzig auftraten, wie zuvor gegen Pustertal und Mannheim – kein Wunder bei dem Pensum im Kitzbüheler Trainingslager. Defensiv stand die Mannschaft von Trainer Greg Poss aber sehr ordentlich, so dass auch der EHC nur selten gefährlich vor den Kasten von Andy Jenike kam. Ein wenig aus dem Nichts fiel dann der erste Treffer für die Österreicher. Roe passte auf Graham Knott und der zog von der blauen Linie ab zum 0:1, Jenike war dabei die Sicht versperrt. Da auch Rutkowski im letzten Moment am Torschuss gehindert wurde (16.), blieb es nach 20 Minuten beim knappen Rückstand.

Der Mittelabschnitt begann schwungvoller, allerdings zunächst mit den besseren Möglichkeiten für Linz. MacKenzie und Knott scheiterten jedoch zunächst an Jenike. Auf der Gegenseite bekam Jahnke den Puck nicht ins Tor gestochert (22.). Linz übernahm jetzt die Spielkontrolle und war meist einen Schritt schneller an der Scheibe als die Iserlohner. Nach einem Wechselfehler mussten die Roosters das erste Mal in Unterzahl ran und kassierten prompt den Gegentreffer. Niklas Breitschneider schob den Puck durch Jenikes Schoner zum 0:2 (26.). Den Iserlohnern gelang wenig, weil sie körperlich ausgelaugt schienen. So lief auch in der ersten Überzahl nichts Zählbares zusammen. Anders präsentierte sich Linz: Von der Strafbank kommend, wurde Matt MacKenzie von Knott auf die Reise geschickt und der verwandelte eiskalt in den Winkel – 0:3 (36.). Beinahe hätte der stark aufspielende Knott auf 0:4 erhöht, doch der Stürmer scheiterte am Iserlohner Schlussmann (39.).

Elias leitet die Aufholjagd ein

Die Roosters ließen jedoch nicht die Köpfe hängen, sondern verkürzten noch vor der Pausensirene zum 1:3. Boland bediente Florian Elias vor dem Tor und der hatte keine Mühe den ersten Treffer für die Sauerländer an diesem Tag zu erzielen. Im Schlussdrittel wurden die Zweikämpfe nun intensiver geführt und es gab auch die eine oder andere Rangelei zwischen den Teams. Linz wollte den Vorsprung mit aller Macht verteidigen.

Die Roosters hielten mit dem, was noch im Tank war, dagegen – mit Erfolg: Einen schnellen Konter schloss Sven Ziegler mit einem platzierten Schuss an den Innenpfosten zum 2:3 ab (50.). Kurz darauf war es erneut die Reihe, die durch Broda und Jahnke die Chance zum Ausgleich besaß, Tirronen hielt jedoch hervorragend (52.). Die Roosters mobilisierten jetzt noch einmal alles und waren in der Schlussphase das bessere Team. Bei einem der wenigen Entlastungsangriffe scheiterte Knott am Pfosten (57.). Greg Poss nahm kurz vor dem Ende den Torhüter vom Eis, doch Linz brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Poss freute sich, dass es überhaupt noch einmal spannend wurde: „Wir wussten, dass die Jungs müde Beine haben würden, aber wir haben uns nach dem 0:3-Rückstand zurückgekämpft. Es ist nicht einfach, so an seine Grenze zu gehen, wenn man müde ist.“

Iserlohn: Jenike - Rausch, Ugbekile; Quaas, Eliot; Labrie, Thomas; Korus, Bender - Elias, Rutkowski, Nieleck; Dal Colle, Cornel, Proske; Schiemenz, Sebok, Barinka; Broda, Jahnke, Ziegler; Boland.

Tore: 0:1 (14:26) Knott (Roe), 0:2 (25:56) Bretschneider (5-4/Romig), 0:3 (35:40) MacKenzie (Knott), 1:3 (39:00) Elias (Boland), 2:3 (49:36) Ziegler (Broda).

