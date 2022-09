Balver Zinn erhält Namensrechte für Eissporthalle Iserlohn

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben die Umbenennung am Donnerstagabend im Rahmen eines Sponsorenabends publik gemacht.

„Balver Zinn Arena – powered by Stadtwerke Iserlohn“: So heißt ab sofort die Eissporthalle am Seilersee. Das teilten die Iserlohn Roosters als Hauptnutzer am Donnerstagabend im Rahmen eines Sponsorenabends mit – inklusive des Hinweises, dass der Finanzausschuss der Stadt Iserlohn die Sache noch absegnen muss.

„Hintergrund ist eine langfristig angelegte Kooperation bezüglich eines gemeinsamen werblichen Außenauftritts zwischen der Balver Zinn und den Stadtwerken Iserlohn“, heißt es in einer Mitteilung der Roosters. Die Umbenennung ist nach Informationen der Heimatzeitung zunächst drei Jahre gültig. „Uns verbindet eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Roosters und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diese Verbundenheit auf der wohl prominentesten Fläche, die es rund um das Eishockey in Iserlohn gibt, nachhaltig präsentieren können“, sagt Josef Jost, Geschäftsführer von Balver Zinn.

Roosters-Prokurist und Geschäftsstellenleiter Bernd Schutzeigel, Balver Zinn-Geschäftsführer Josef Jost und Mike Kowalski, Sprecher der Stadtwerke Iserlohn (v. li.) lüfteten das Geheimnis. Foto: André Günther

Weiter heißt es, dass in der Kommunikation ab sofort und ausschließlich die Bezeichnung „Balver Zinn Arena“ verwendet wird und dass darüber hinaus auch die prominenten Außenflächen mit entsprechenden Schriftzügen versehen werden. Über die finanziellen Modalitäten ist zunächst nichts mitgeteilt worden.

Auch Wolfgang Brück, der geschäftsführende Gesellschafter der Iserlohn Roosters, äußerte sich: „„Wir sind stolz darauf, dass alle Beteiligten diese Kooperation und ihre Umsetzung ermöglicht haben und dass ein langjähriger Partner wie Balver Zinn ein im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu übersehendes Zeichen des Vertrauens in unsere Organisation setzt.“

