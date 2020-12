Basketballverband hofft auf Start im März

Foto: Michael May

In der 2. Regionalliga müssen die TuS Kangaroos noch länger auf den Saisonbeginn warten.

Iserlohn. Auf westdeutscher Ebene könnten dann eine Halbserie und eine Play-off-Runde absolviert werden.

Der Westdeutsche Basketballverband bittet seine Mitglieder regelmäßig zu Videokonferenzen und steht so mit den Vereinen im regen Austausch. Bei der jüngsten virtuellen Zusammenkunft wurde erneut ein weitreichender Beschluss zum Spielbetrieb gefasst, der nun frühestens im März kommenden Jahres beginnen soll.

Ursprünglich hatte der WBV im Oktober den Saisonstart für die Amateurligen in den Januar verschoben und für den „weitsichtigen Schritt“ viel Lob erhalten. Mittlerweile hat die Realität in der Corona-Pandemie dieses Vorhaben aber überholt, so dass es frühestens im März losgehen könnte - sofern sich die Rahmenbedingungen bessern.

Eine komplette Saison mit Hin- und Rückspielen wird es dann aber nicht mehr geben. Gespielt werden soll lediglich die Rückserie in den einzelnen Seniorenligen. Der Abstieg wird ausgesetzt, Aufsteiger werden nach der Einfachrunde nach dem Play-off-Prinzip zwischen den besten vier Teams einer Staffel ermittelt. „Ob uns der Versuch gelingt, Anfang März in die Saison zu starten, wird vom Infektionsgeschehen und der politischen Reaktion darauf abhängen“, so der WBV. Für den Fall, dass Termine nicht zu halten seien, gebe es aber einen Plan.

„Eine kleine Play-off-Runde zum Abschluss ist nicht schlecht, aber ich bezweifle nach dem heutigen Stand, dass diese Terminierung auch umgesetzt werden kann“, sagt Roland Gröschel, 2. Vorsitzender bei den TuS Iserlohn Kangaroos. „Wenn die Hallen wieder geöffnet werden, dürfen wir garantiert nicht gleich mit 30 Leuten rein. Aber drei bis vier Wochen echtes Mannschaftstraining sind einfach notwendig, ehe es wieder um Punkte gehen kann.“

Regulär würde die Rückrunde am 14. Februar beginnen und bis Ende Mai dauern. Jetzt wurde vorsorglich die Saison bis zum 30. Juni ausgedehnt, um mehr Spielraum zu haben. „Irgendwann müssen schließlich auch die Regionalligen ihre Aufsteiger zur ProB melden“, ergänzt Gröschel und berichtet auch von Gedankenspielen zu einer Sommerrunde.

Freundschaftsspielrunde für den Nachwuchs geplant

Für den Basketball-Nachwuchs hat der westdeutsche Verband ebenfalls eine Idee. Auch hier soll nur die Rückrunde gespielt werden, allerdings als Freundschaftsspielrunde. „Es ist schon bitter, dass die Jugend wirklich ein ganzes Jahr verliert“, meint der TuS-Vize. Für seinen Verein wie für alle anderen Basketballer wird es wichtig sein, zunächst einmal wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen zu dürfen.

Überall ruht der Ball, allein online gibt es Bemühungen, sich mit den Vereinsmitgliedern zu Fitnessübungen zusammenzuschalten. Sollte die Saison tatsächlich im März starten, hat die Mehrzahl der Basketball-Amateure der Iserlohn Kangaroos ein Jahr lang kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten. In der ersten Januarwoche wird die nächste Konferenz stattfinden. Danach wird man möglicherweise klarer sehen, wann ein Start der Meisterschaft realistisch ist.