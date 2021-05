Iserlohner Basketballer wollen die Einspielrunde wahrnehmen

Iserlohn. Vor dem Saisonstart im Januar plant der Verband für die Jugendlichen Vergleiche in zwei Leistungsstufen.

Der Jugendausschuss des Westdeutschen Basketball-Verbandes hat weit fortgeschrittene Planungen für eine Einspielrunde veröffentlicht, an der ab September Jugendmannschaften auf freiwilliger Basis teilnehmen können. Der Verband teilt mit, dass es bei dieser Runde ausschließlich um das langsame Heranführen an den normalen Spielbetrieb nach dann 18-monatiger Spielpause geht und dass nicht um eine Meisterschaft und auch nicht um Ranglistenpunkte gespielt wird.

Das wird in einem fünfseitigen Regelwerk ausdrücklich betont. Die reguläre Saison soll nach derzeitigem Stand Ende Januar in einer verkürzten Form starten und die Einspielrunde für Spieler der Altersklassen U10 bis U19 in zehn Spielwochen vom 20. September bis 18. Dezember ausgetragen werden. So sieht es der Rahmenterminplan vor. Und das geschieht mit den TuS Iserlohn Kangaroos, das bestätigte der zweite Vorsitzende Roland Gröschel auf Nachfrage ausdrücklich. „Bei allem, was mit Spielen zu tun hat, werden wir dabei sein.“ Alles andere sei den Spielern gar nicht zu vermitteln.

Verband muss bis 15. Juli über Teilnahme Bescheid wissen

Es sollen zwei Leistungsklassen gebildet werden, die Landesliga und die Regionalliga. Vereinen, die ihre Mannschaften in der Saison 2021/22 für die Regionalliga gemeldet haben, wird empfohlen, diese auch für die Einspielrunde in der Regionalliga zu melden. Und Mannschaften, die in der Saison 21/22 in der Ober- und Landesliga starten wollten, sollten für die Landesligarunde melden. Auch dieser Vorgabe werden sich die Iserlohner anschließen. „Wir bilden die Mannschaften zukunftsorientiert, also in der Zusammensetzung, in der sie dann ab Januar auch am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen werden“, sagte Gröschel, der auch an die Schiedsrichter dachte. „Auch aus deren Sicht ist diese Einspielrunde sinnvoll.“

In einem Punkt müssen die Kangaroos aber eventuell Abstriche machen, denn Jugendspieler, die in der neuen Saison ein Pflichtspiel im Seniorenbereich bestreiten, dürfen in der Einspielrunde nicht mehr eingesetzt werden.

Meldeschluss ist der 15. Juli, Gebühren werden nicht erhoben. Betont wird der coronabedingt vorläufige Charakter der Planungen, es gibt vor diesem Hintergrund umfangreiche Schutzmaßnahmen sowie Spielvorschriften.

