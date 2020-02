Bei Clarke hat’s klick gemacht

Als Stürmer Alexandre Grenier vor drei Wochen zum Schweizer Nationalligisten Lausanne HC verliehen wurde, werteten dies viele als Signal, dass die Iserlohn Roosters die Saison bereits abgehakt haben. Schließlich summierten sich 23 Scorerpunkte aus 32 Spielen auf seinem Konto. Kaum jemand rechnete damit, dass sich schnell neue Strukturen herausbilden und die von Grenier hinterlassene Lücke geschlossen werden konnte.

Die Tore schießen jetzt andere – Michael Clarke zu Beispiel. Er trat in den vergangenen vier Partien zweimal als Schütze in Erscheinung und bereitete zwei Tore vor, womit er in dieser kurzen Spanne den Wert aus der Saison 2018/19 erreichte, in der er dafür 25 Spiele benötigte. Insgesamt steht er aktuell bei 17 Punkten aus 44 Spielen.

Einen gewissen Zusammenhang mit dem Grenier-Verlust und seiner eigenen Leistungsexplosion sieht der 25-Jährige sogar selbst. „Wenn ein wichtiger Spieler geht, ist für die anderen immer die Möglichkeit da, einen Schritt nach vorne zu machen. Das haben einige gemacht, und ich bin einer von ihnen. Aber jeder einzelne kann nur dann stark und erfolgreich spielen, wenn als Team hart gearbeitet wird.“

Nun kam Grenier selbst erst im Laufe der Saison. Wenn es zu Beginn schon so rund gelaufen wäre wie momentan, hätte es diesen Transfer vielleicht gar nicht gegeben. „Uns ist das Toreschießen tatsächlich sehr schwer gefallen, dadurch fehlte uns als Team das Selbstvertrauen, was jetzt vorhanden ist. Anfangs hat darunter die Leistung jedes einzelnen Spielers gelitten“, blickt Clarke zurück.

Alte Verletzung sorgt für schwierigen Start in die Saison

Für ihn kam noch erschwerend hinzu, dass ihn seine komplizierte Rückenverletzung aus der Vorsaison auch noch während des Sommers begleitete. „Ich konnte kein Krafttraining machen oder mich anderweitig verausgaben, musste stattdessen noch ein Reha-Programm absolvieren.“

Unweigerlich spricht Clarke auch die folgenschwere Leistungsdelle in den Monaten November und Dezember an, als reihenweise Spiele verloren wurden. Die Überzeugung, aus dieser Krise wieder herauszukommen, sei aber immer vorhanden gewesen. Auch die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft sei durchweg gut gewesen. Dass es in den Spielen seit Jahresende viel besser läuft, führt Clarke als Beweis an, dass die Mannschaft gestärkt aus der Niederlagenserie hervorgegangen ist. „Ich denke, das gilt auch für Spiele wie gegen München oder in Berlin, die wir verloren haben.“

Allen Spielern, egal ob es sich um die deutschen, die kanadischen oder um jene aus den USA handelt, sei es wichtig, bis zum letzten Spiel die bestmögliche Leistung abzurufen. „Wir spielen für uns, für die Fans und jeden im Verein, aber natürlich auch um unsere Zukunft.“ Ein neues Saisonziel ist nicht formuliert worden. „Brauchten wir nicht. Wir haben auch so viele starke Mannschaften geschlagen.“

Die Zukunft hat der Mann mit der Nummer vier bereits angesprochen. Wie seine eigene aussehen wird, weiß er noch nicht, was ihn aber offensichtlich nicht hemmt, wenn er auf dem Eis steht. „Es ist im Profisport manchmal so, dass man nicht weiß wie es weitergeht.“ Auf jeden Fall möchte er 20/21 weiterhin für ein deutsches Team auf Torejagd gehen. Das könnten auch die Roosters sein.