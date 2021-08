Beim Topturnier des LRV Kalthof fehlen nur die Zuschauer

Kalthof. Spannende Entscheidungen bei Sprung und Dressur gab es am Wochenende reihenweise.

„Wir sind wieder froh, ein Reit- und Springturnier ausrichten zu können. Im letzten Jahr konnten wir aufgrund der Pandemie keines ausrichten. Wir wollten wieder Prüfungen für Amateure anbieten“, bilanzierte Turnierleiter Ernst Schnadt vom LRV Kalthof. Dieses Konzept ging auf, wie die Meldungen von über 1200 Pferden verdeutlichen. Aufgrund der Coronabestimmungen fand das Turnier ohne Publikum statt. Ausgeschrieben waren Prüfungen von E bis S im Springen und in der Dressur von E bis M**.

Zwei Zehntel entscheiden über Sieg und Platz zwei

Einer der Höhepunkte am Samstag war ein Zwei-Phasen-Springen der schweren Klasse. Acht Hindernisse mit neun Sprüngen standen in der ersten Runde im Parcours. Wer in der ersten Phase ohne Fehlerpunkte blieb, ritt dann weiter in der sogenannten zweiten Phase. Insgesamt waren 52 Paare am Start.

In der zweiten Phase hatten dann die beiden Parcoursbauer Rainer Evelt und Bernd Windmüller noch einmal fünf Hindernisse in der Bahn. Schnellster ohne Fehler war am Ende Sebastian Holtgräve-Osthues aus Delbrück. Auf seiner Holsteiner Schimmelstute fand er den kürzesten Weg im Steckparcours und kam ohne Fehler über die Ziellinie. Auf dem zweiten Platz landete der ehemalige Nationenpreisreiter Lutz Gripshöver auf dem elfjährigen Hengst Bordeaux mit zwei Zehntel Rückstand. Markus Renzel vom ZRFV Marl hatte die braune Stute Dobby unter dem Sattel und wurde Dritter. Bester heimischer Platzierter war Andreas Kleine vom RFV Letmathe, der Chacco-Blue-Nachkommen Chasmine unter dem Sattel hatte. Beide kamen ohne Fehlerpunkte auf den elften Rang. Ein Platz dahinter konnte sich der Kalthofer Michel Brosswitz Quick Time platzieren.

In der M* Dressur blieb der Sieg in heimischer Hand. Gina Extra vom landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthof siegte auf dem Westfalen Moccachino mit einer Wertnote von 8,0. Carlotta Hassenbürger (Volmarstein) erhielt die Wertnote von 7,8 und belegte Rang zwei mit der Westfälischen Stute Fancy Jazz. Platz drei teilten sich zwei Reiterinnen: Marie Papendieck (Kalthof) auf Baumann’s Quenau und Lara Katharina Westebbe (Fröndenberg) mit Faustino. Ihre Wertnote betrug 7,4.

Den Abschluss am Sonntag bildete ein Springen der schweren Klasse mit Siegerrunde: Hier holte Justus Sternschulte (RFV Kirchhellen) auf Ella 139 den Sieg vor Sarah Nagel-Tornau (RV Attendorn-Repetal) auf Carouge 8 und Malin Balkenhol (Warsteiner RV) auf Cristiano Z. Alle Podiumsvertreter hatten null Fehler, aber Sternschulte absolvierte den Parcours am schnellsten.

