Besonderer Fußballspaß beim SSV Kalthof

Iserlohn. Der SSV Kalthof und die Iserlohner TS organisieren gemeinsam ein Kinderfußball-Event des FLVW. 60 Teams sind am Samstag in der SSV-Arena dabei.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) setzt sich mit großer Freude für die Förderung des Kinderfußballs ein und präsentiert eine neue Eventserie, die speziell auf junge Fußballbegeisterte in den Altersklassen der G- bis E-Jugend ausgerichtet ist. Insgesamt fünf Events stehen zur Auswahl. Start ist an diesem Samstag im Fußballkreis Iserlohn, genauer in der Kalthofer SSV-Arena.

Zur Organisation vor Ort hat sich ein bewährtes Tandem bereiterklärt. Bei Tobias Wolfsheimer vom SSV Kalthof und Carsten Fürst von der Iserlohner TS laufen die Fäden für die neue Turnierform der jüngsten Fußballtalente zusammen. Die Beiden haben bereits im Rahmen des Hallenmasters 2023 erste Erfahrungen mit der „FUNino“-Spielform gesammelt. „Das Turnier ist beim Hallenmasters von den Kids super angenommen worden, so dass wir nicht gezögert haben, als der FLVW Ausrichter für das innovative Event gesucht hat“, berichtet Tobias Wolfsheimer.

In der SSV-Arena treten zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr insgesamt 60 gemeldete Teams in den Altersklassen G- bis E-Jugend gegeneinander an. Gespielt wird auf insgesamt elf Kleinspielfeldern, die durch sogenannte Airpitches, das heißt aufblasbare Kunststoffbanden, voneinander getrennt sind. In den jüngsten Altersklassen der G- und F-Junioren (Jungjahrgang) stehen Dreierteams auf dem Platz, hinzu kommen maximal zwei Rotationsspieler pro Mannschaft. Gekickt wird dabei noch ohne Torwart, getroffen werden müssen Minitore.

In den älteren Jahrgängen (F-Junioren Altjahrgang und E-Junioren) stehen sich dann jeweils fünf Spieler gegenüber, und auch Torhüter sind jetzt mit von der Partie.

Bewusst keine Turnierwertung

Eines haben beide Versionen aber gemeinsam. „In Vordergrund dieser innovativen Turnierform soll auf alle Fälle der Spaß am Fußball stehen. Deshalb wird auch bewusst auf eine Turnierwertung verzichtet“, erläutert Tobias Wolfsheimer das Grundprinzip. „Die neuen Spielformen sollen allen Kindern auf dem Platz so häufig wie möglich die Chance geben, den Ball selbst am Fuß zu haben, eigene Aktionen zu haben, Tore zu erzielen und damit persönliche Erfolgserlebnisse zu haben.“

